Украинцы, выбравшие тест, будут сдавать его дистанционно в Каунасе, в Музыкальной гимназии им. Юозаса Науялиса.
Сессия для поступающих на бакалавриат начинается 22 июля и состоится 25 и 26 июля.
По данным Министерства образования, науки и спорта (МОНС), на вступительный тест зарегистрировались 452 украинца, он будет организован потоками по 72-76 выпускников. В пятницу, в первый день теста, его будут сдавать 76 украинцев.
Дополнительная сессия состоится 17-18 августа, а специальная – 14-15 сентября. Для поступающих на магистратуру сессия продлится с 10 по 17 августа. Повторная сессия – 7-10 сентября, специальная сессия – 30 сентября – 3 октября.
Тест, подготовленный Министерством образования и науки Украины, включает предметы украинского языка, истории Украины и математики. Экзамен продлится 2 часа, а результат будет доступен сразу после завершения. Данные теста поступят в специальную украинскую базу данных.
Организацией теста и поиском работников занимается посольство Украины. Возможности для сдачи вступительного экзамена в Литве созданы Министерством образования, науки и спорта в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины.
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