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В Литве работу нашла половина украинцев трудоспособного возраста, приехавших в нашу страну. Они составляют почти 2% всех работников в Литве и заплатили 40 млн. евро налогов, сообщает Служба занятости.
Užimtumo tarnyba
Užimtumo tarnyba
© Įmonės nuotr.

"На самом деле половина украинцев нашла работу. Это почти 2% всей литовской рабочей силы. В прошлом году украинцы заплатили в Литве 40 млн. евро налогов", – сообщила на этой неделе представитель Службы занятости Гедре Синкявиче.

Согласно подсчетам, с начала войны в Украине в Литве по трудовым договорам трудоустроили 29 100 беженцев. В минувший понедельник по трудовым договорам работали 22 800 украинцев.

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Служба занятости в 2022 г. помогла трудоустроить 11 800 беженцев из Украины, 250 из них начали работать по бизнес-удостоверению. Еще 2500 воспользовались средствами активной политики трудоустройства - субсидиями для работников (2000), курсы (341) и др.

По данным Синкявиче, в начале февраля 2023 г. 6188 украинцев работали в секторе обрабатывающей промышленности, 4339 – в сфере строительства, 3690 – транспорта и охраны. В сфере услуг проживания и общепита работал 2491 украинец, 1884 – в сфере оптовой или розничной торговли или ремонта автомобилей. В административной сфере и сфере обслуживания работали 1440 граждан Украины. В сфере образования, по данным на февраль, работали 600 украинцев, здравоохранения и социальной защиты – 500, информации и связи – 300, сельского хозяйства – 400.

По подсчетам Службы занятости, квалифицированную работу выполняют 17 200 украинцев (75,6%), 15 400 - выполняют работу требующую средней квалификации, а 1900 - высокой.

133 беженцев из Украины работают в сфере здравоохранения, 270 – обучения, 173 – инженерии, 130 – ИТ, 437 – бизнеса и администрирования.

Неквалифицированную работу выполняет каждый 5 беженец из Украины (5700 человек или 24,4%).

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