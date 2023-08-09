09 августа 2023 г. 08:00

Украинцы покидают выделенное им жилье в Литве: сколько беженцев осталось

 
ru.DELFI.lt
Popietė Vilniuje
Popietė Vilniuje
ФОТО: ELTA / Patricija Adamovič

Международная организация по миграции подсчитала, что почти половина приехавших в Литву беженцев из Украины покинула выделенное им жилье. В это сложно поверить, но с начала войны в нашей стране временное убежище получили больше 4 млн. беженцев, но для большинства из них Литва стала не домом, а транзитной страной. На более длительное время здесь осталось несколько десятков тысяч украинцев. Правда, некоторые украинцы покинули жилье не по собственному желанию, пишет LNK.

После того как началась война в Украине даже самые обычные административные помещения могли стать домом для украинцев.

Представитель МОМ Эгле Сташкунайте сказала, что ситуация остается такой же, как в начале войны – в Литве остается немало украинцев.

"В Литве насчитывается около 78 000 украинцев. Одни из них, возможно, уехали в другие страны, но каждый день в Литву приезжает 100-200 новых украинцев, им выделяют жилье. В начале войны благодаря гражданским инициативам украинцам было несложно найти жилье, литовцы их принимали, селили в своих квартирах, разрешали долго жить безвозмездно", – сказала LNK Сташкунайте.

Она сказала, что позже появилась усталость, часть владельцев жилья, предоставивших его украинцам столкнулись с материальными трудностями.

Согласно статистике, 1/5 украинцев покинула жилье не по своему желанию.

Сташкунайте подчеркнула, что это небольшой показатель.

"Разногласия или причины этому бывали разные. Один из ответов был - начались разногласия с размещенными семьями, некоторые сказали, что языковой барьер мешал им полноценно общаться, поэтому они решили расторгнуть договоры. Таких, кто указал, что было испорчено имущество, было немного", – сказала она LNK.

По словам Сташкунайте, Вильнюсское бюро МОМ вместе с Airbnb предоставили больше 1300 безопасных ночевок.

"Это была кратковременная помощь, украинцев размещали на 3-30 ночей. ŽiМы знаем, что после нашей помощи они успешно арендовали жилье, несколько человек перебрались в центры для беженцев", – сказала собеседница LNK.

Сейчас украинцы ищут жилье на длительное время, но им не помешала бы и компенсация на кратковременную аренду на время поиска.

"Чтобы у людей было больше времени на поиск", – заметила Сташкунайте.

Она призвала жителей поддерживать Украину и украинских беженцев.

"Очень хотелось бы, чтобы эта усталость не было долгосрочной, чтобы люди поняли - помощь все еще нужна. Мы благодарны всем, кто ее предоставляет", – сказала собеседница LNK.

По ее словам, 40% украинцев все еще живут в том жилье, где они поселились сразу же, как только приехали в Литву.

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