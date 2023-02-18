Украинцев призывают продлить вид на жительство в Литве: заявления еще не подали 25 тысяч военных беженцев

"В этом месяце мы меняем вид на жительство для украинцев, так как временная защита была предоставлена ​​с 4 марта решением Совета Европейского Союза на год. Это означает, что 4 марта у очень большого количества украинцев истекает срок действия разрешений, и им нужно будет выдавать новые. Мы начали это в январе, а в феврале просто работаем, чтобы выдать и принять решения”, - сказала Э. Гудзинскайте Elta.

Директор Департамента миграции отмечает, что в августе в закон были внесены изменения, которые позволяют выдавать вид на жительство уже два года. Однако, по ее словам, лица, получившие разрешение только на один год, должны его продлить.

“И что немного настораживает, так это то, что мы сейчас поменяли более 25 тысяч разрешений, а это значит, что, исключая, скажем, часть уехавших, еще 25 тысяч, которые находятся в Литве, не подали заявление”, — предупредил Э. Гудзинскайте.

"Об этом мы и говорим муниципалитетам, чтобы побудить украинцев в них подавать заявления, потому что 5 марта, когда их вид на жительство будет недействительным, они будут отмечены во всех системах как не имеющие вида на жительство и не смогут получить все льготы, не смогут получить лекарства в аптеках, а то все проблема”, — добавила она.

ELTA напоминает, что 4 марта Евросоюз активировал механизм временной защиты военных беженцев для жителей Украины, которые были вынуждены покинуть свою страну после начала российского вторжения в феврале прошлого года. На его основании иностранцам выдаются пластиковые карточки установленного образца – разрешения на временное проживание в Литве.

Беженцы с украинской войны, оказавшиеся в Литве до середины сентября 2022 года, получили временный вид на жительство сроком на один год. Беженцы, приехавшие в Литву в середине осени прошлого года и позднее, получают вид на жительство сразу на два года. Таким иностранцам в настоящее время не нужно менять какие-либо документы.

Украинские военные беженцы, которые вовремя не поменяли разрешение на временное проживание в Литве, могут столкнуться с проблемами при получении некоторых медицинских услуг, оформлении социальных пособий, пособий на детей, оформлении расходов на отопление жилья, компенсации за горячую или холодную воду и т. д., сообщает Департамент миграции.