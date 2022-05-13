Украинцев массово вывозят в Россию: Кремль готовился к этому заранее

Об этом Кузмицкене сказала в интервью на Žinių radijаs. Она говорила на эту тему с украинской правозащитницей Людмилой Денисовой, которая заметила, что сейчас из Литвы вывезли больше миллиона жителей, в их числе 200 000 детей и несколько тысяч сирот.

"Мне кажется, это очень большие цифры, сложно осознать, как такое возможно в наше время", – сказала депутат.

Она обратила внимание на то, что высылка украинцев началась раньше, примерно с середины февраля.

"Они видят, что к этому готовились заранее, были предусмотрены места, география, куда и как повезут, подготовили инструкции. В инструкциях есть пропагандный текст, что говорить людям, какая это операция, что они должны чувствовать и т.д. Готовились к насильственному стиранию идентичности, денационализации, готовились специальные программы", – рассказала Кузмицкене.

По ее словам, украинцы по всем каналам просят помочь пресечь эту преступную деятельность, создают международную комиссию для возвращения этих людей.

"Мы сами от имени Литовской комиссии борьбы за свободу и государственной исторической памяти подготовили обращение (…) к разным учреждениям ЕС, с просьбой использовать все возможные меры для остановки ссылки, для возвращения сосланных и попытки решения этой проблемы", – сказала Кузмицкене.

Политик сказала, что обращение выслали и папе римскому.

"Лучший способ остановить это - победа в войне, изгнанная из Украины Россия, этим можно было бы решить проблему в корне, но есть как есть – этого быстро не сделаешь. Мне кажется, все средства хороши", – сказала депутат.

Она назвала это преступление бесчеловечным и акцентировала необходимость использования дипломатических мер. Кроме того, надо говорить о возможностях Красного креста.

"Видно это определенное желание захватить умы людей, поработить их", – сказала Кузмицкене.