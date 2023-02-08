Как сообщается в пресс-релизе, эти документы сроком действия до 4 марта 2024 г. выдаются украинским военным беженцам взамен выдававшихся ранее пластиковых карт.
Уже 4 марта прошлого года, вскоре после того, как Россия вторглась в Украину, Евросоюз активизировал механизм временной защиты военных беженцев, которые были вынуждены покинуть Украину из-за начавшейся войны. На основании данного механизма иностранцам стали выдаваться пластиковые карты установленного образца – разрешения на временное проживание в Литве.
Украинские военные беженцы, прибывшие в Литву до середины сентября 2022 года, получили временный вид на жительство сроком на один год. Департамент миграции призывает таких лиц поторопиться и через литовскую информационную систему миграции MIGRIS подать заявку на получение цифрового разрешения на временное проживание в стране, говорится в пресс-релизе.
Беженцы, прибывшие в Литву в середине осени прошлого года и позднее, получают вид на жительство сразу на два года. Таким иностранцам в настоящее время нет необходимости менять какие-либо документы.
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