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Беженцам из Украины выдают продовольственные талоны на сумму 115 евро. Их распространяет фонд "Продовольственный банк".
Ukrainiečiams dalijamos kortelės
Ukrainiečiams dalijamos kortelės
© Organizacijos nuotr.

По словам представителей организации, такая помощь дает людям больше свободы, каждый сможет купить то, в чем нуждается.

"Большинство украинцев покинуло свои дома, не успев ничего взять с собой. Почти половина беженцев - мамы с детьми. Очень важно, чтобы люди, повидавшие ужас войны, особенно дети, могли хотя бы питаться полноценно, чтобы их рацион не отличался от того, к чему они привыкли.

"Продовольственный банк" не может учитывать индивидуальные потребности каждого, поэтому мы решили раздать людям продовольственные талоны, с которыми они смогут купить необходимое в торговых сетях. Их стоимость 115 евро, один такой талон выделяется на каждого члена семьи, поэтому базовые потребности людей будут удовлетворены", – сказал директор фонда Симонас Гурявичюс.

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По его словам, беженцы с радостью встретили эту новость.

"Люди не могут поверить, переспрашивают, точно ли это так, точно ли с этим талоном смогут купить необходимое, удивляются что один талон выдается не на семью, а на человека. Некоторые плачут от радости. Они говорят, что их родственники в других странах и подумать о таком не смеют. Поэтому среди украинцев уже много говорят о необычайной доброте, щедрости и искренности литовцев", – сказал Гурявичюс.

На покупку таких талонов "Продовольственный банк" потратил 1 100 000 евро, которые пожертвовали жители Литвы. Еще 17 000 талонов планируют купить на выделенные государством деньги.

Однако число беженцев в Литве растет, поэтому пока на всех денег не хватаете.

"Нам помогают люди, которые жертвуют деньги на портале aukok.lt, tно число беженцев растет с каждым днем. (...) Если еще есть люди и бизнес, который может помочь – просим не переставать жертвовать. Только благодаря вашей помощи "Продовольственный банк" сможет продолжать оказывать помощь украинцам в Литве. Кроме того, к нам могут обращаться компании, которые хотят передать помощь в Украину", – сказал Гурявичюс.

Деньги можно жертвовать на портале aukok.lt или позвонив по номеру 1485 (5 евро один звонок).

Фонд уже раздал украинцам больше 26 000 продовольственных пакетов, выслал в Украину 17 фургонов с водой, мукой, консервами, кашами, сладостями, детским питанием, кормом для животных.

На этой неделе планируют раздать 15 000 продовольственных талонов. Чтобы их получить, надо регистрироваться на сайте www.maistobankas.lt и ждать СМС-сообщение с информацией, когда и где можно получить его.

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