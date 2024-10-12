Уходящие из парламента депутаты получат большое пособие

Депутаты, которые решили больше не участвовать в парламентских выборах или не попадут в парламент следующего созыва, получат солидные выходные пособия. Рядовые депутаты получат пособие в размере от 4300 до 13 000 евро, а те, кто занимал какие-то посты еще больше.