Уходящие из парламента депутаты получат большое пособие

Уже известно, что в новом парламенте не будет членов Союза отечества-Христианских демократов Литвы Моники Навицкене, Юргиты Шюгждинене, сергеюса Йовайши и Альгиса Стрельчюнаса. В парламенте не будет членов Партии труда Андрюса Мазурониса, Евы Качинскайте-Урбонене, Витаутаса Гапшиса и Вигилиюса Юкны. В парламенте не намереваются идти соцдемы Людас Йонайтис и Видмантас Канопа.
Согласно уставы парламента, выходное пособие равняется не менее двух и не болшее шести средним зарплатам депутата.
Сейчас зарплата депутата составляет 3608,4 евро „на бумаге“, значит, рядовой депутат, не занимающий какой-то пост, получает 2183,08 евро „на руки“. Значит, наименьшее пособие в таком случае равно 4366, а максимальное - 13 098 евро.
У тех депутатов, кто занимал какой-то пост, зарплаты были больше.
Депутаты нового созыва получат более высокие зарплаты. Такое решение принял нынешний парламент.
Зарплата рядового депутата будет не 3608,4, а 6248,9 евро „на бумаге“.
Зарплата председателей комитетов составит уже не 4036,2, а 7141,6 евро „на бумаге“.
Зарплата спикера увеличится с 4798,8 до 8748,46 евро „на бумаге“.
Первый заместитель спикера будет получать не 4315,2, а 7677,22 евро. Другие заместители - 7498,68 евро (сейчас 4166,40 евро).
Увеличатся и зарплаты старост фракций. Если во фракции больше 40 депутатов, зарплата будет 7320,14 евро (сейчас 4073,4 евро), а если депутатов во фракции 7-10, то староста будет получать 6605,98 евро (сейчас 3720 евро).
Напомним, что парламентские выборы в Литве состоятся 13 октября.