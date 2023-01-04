"Угроза для государства": правительство предупредили о демографических проблемах Литвы и предложили решения

Рабочая группа предлагает передать их в правительственный Центр стратегического анализа и поручить подготовить к сентябрю стратегию решения демографических проблем Литвы (депопуляции) – вместе с конкретным планом ее реализации.

Она также призывает оценить возможность подготовки национального соглашения, в котором демографические проблемы признавались бы существенной угрозой для государства.

"Прогнозируется, что в 2030 г. в Литве будет жить всего 2,4 млн. жителей, а в 2045 г. – 2 млн. Мы продолжим наблюдать отрицательный прирост популяции, процессы стремительного старения общества, поэтому очень важно незамедлительно принять меры с целью предотвращения депопуляции и контроля ее последствий", - в сообщении Отдела Сейма по связям с общественностью цитируется председатель рабочей группы Юстас Джюгялис.

В подготовленном группой парламентариев документе с рекомендациями утверждается, что в Литве существует острая нехватка работников, работодатели вынуждены повышать зарплаты, но рост производительности отстает, что, в свою очередь, сокращает конкурентоспособность литовской экономики и способствует высокой инфляции.

В то же время отмечается, что по мере уменьшения численности людей трудоспособного возраста литовское общество стареет, а это "представляет угрозу всему укладу литовского общества".

Для улучшения или хотя бы стабилизации демографической ситуации в стране рабочая группа рекомендует ускорить реэмиграцию уехавших жителей Литвы, обеспечив беспрепятственную реинтеграцию вернувшихся. Также предлагается активнее развивать политику прогрессивной семьи, создавая максимально благоприятные условия для воспитания детей, повышать качество медицинского обслуживания, формировать долгосрочную миграционную политику.

В целях снижения напряженности на рынке труда группа предложит искать пути лучшей интеграции пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями в рынок труда, сокращения долгосрочной безработицы и работы в тени, а также пересмотреть систему социальных пособий (по безработице).

Кроме того, предлагается отменить квоты для работников востребованных профессий и отказаться от списка работников профессий, в которых Литве ощущается нехватка, что, по мнению составителей выводов, является дополнительными и нелогичными бюрократическими ограничениями.

Рабочая группа также рекомендует сократить все миграционные процессы, сроки выдачи национальных виз и временного вида на жительство, а также отменить обязательный период ожидания в пять рабочих дней после регистрации объявления о приеме на работу при желании трудоустроить иностранца с квалификацией, которая в Литве не признана недостающей.

Восточным и южным соседям Литвы, граждане которых культурно ближе и чаще выбирают работу в Литве, предлагается установить более простые процедуры трудоустройства, как это делается в Польше.

Среди других предлагаемых мер упоминается рекомендация не применять требование регистрации места жительства для сезонных работников, оптимизировать работу органов, отвечающих за миграцию, узаконить временное трудоустройство граждан третьих стран, работающих в странах Евросоюза на основе "аренды", не требуя разрешения на работу, чтобы дать больше свободы компаниям по временному трудоустройству.

В действовавшую с февраля рабочую группу помимо Ю. Джюгялиса входили правящие Даля Асанавичюте, Андрюс Багдонас, Миндаугас Линге, Ева Пакарклите и Казис Старкявичюс, а также оппозиционные парламентарии Раса Будбяргите, Ева Качинскайте-Урбонене, Аста Кубилене, Дейвидас Лабанавичюс, Йонас Пинскус, Лукас Савицкас.

В прошлом году была смягчена часть требований к трудоустройству граждан третьих стран в Литве, а с Нового года вступил в силу несколько более свободный порядок.