Угон автомобиля CityBee помог полиции задержать разыскиваемого Интерполом преступника

27 марта в Вильнюсе был задержан ранее судимый за мошенничество и другие преступления гражданин Эстонии, который был объявлен в международный розыск. Эту информацию BNS подтвердили в Главном комиссариате полиции Вильнюсского округа.

Поиск этого лица начался 24 марта, когда с карточки одного из клиентов CityBee не удалось снять средства за предоставленную услугу, а автомобиль не был обнаружен там, где должен был стоять. Возникли подозрения в том, что автомобиль угнан, а его GPS-сигнал заблокирован. В связи с этим компания обратилась в полицию.

Вскоре выяснилось, что разыскиваемый клиент находится и в розыске Интерпола.

На следующей день специалистам CityBee удалось удаленно заблокировать автомобиль и установить приблизительное его местонахождения в Варшаве. Вечером того же дня автомобиль был найден, но подозреваемого в нем не оказалось.

Через три дня, 27 марта, работник CityBee в Вильнюсе в публичном месте опознал вернувшегося в Литву подозреваемого и сразу же сообщил в полицию, которая его и задержала, сообщил представитель по связям с общественностью Департамента полиции Рамунас Матонис.