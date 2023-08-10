Угнанный у общественного деятеля Тапинаса электросамокат нашелся

"Я ведь знал, что в Ниде живут очень хорошие люди. Сегодня утром самокат нашелся около храма. Его батарея была полностью заряжена.
Судя по песку на колесах, я могу предположить, что его везли по лесной дорожке со стороны гимназии вверх к храму. Владелец благодарит всех, кто видел его первое сообщение, и полиции Ниды за быструю реакцию и хорошее настроение", – писал Тапинас в четверг утром группе Mūsų Neringa.
В группе Mūsų Neringa на Facebook Тапинас рассказал об угоне в среду и обратился с просьбой к пользователям.
"Если кто-то сегодня после обеда "одолжил" красный самокат Ninebot, стоявший на стоянке около лютеранского храма , уже покатался на нем или решил, что его ждет божье возмездие за кражу с территории храма, можете просто оставить его там, где взяли. А если кто-то предложит вам за хорошую цену купить электросамокат, имейте это в виду", – писал Тапинас.
Delfi напоминает, что Тапинас недавно купил квартиру в Ниде. Он рассказал, что долгое время отдыхал на заграничных курортах, относился к литовскому взморью скептически, но покупка квартиры в Ниде стала одним из лучших его решений.
"Я всю жизнь был в числе людей, ненавидящих литовское взморье: плохая погода, дорого, нечем заняться. Но как-то так вышло, что со второй половиной мы начали думать и я принял лучшее решение в моей жизни – купил здесь жилье. У меня не бывает полного отдыха. Я все равно что-то должен делать, приезжаю сюда с творческой работой, летом планирую дописать книгу", – рассказал Тапинас.