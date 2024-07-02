Удостоверение техосмотра загрязняющего природу автомобиля будет упразднено через неделю

После проверки инспекторами Департамента охраны окружающей среды автомобиля на дороге и выявления неисправности (чрезмерного выброса СО2), техосмотр будет упразднен не через 48 часов (нынешний порядок), а через 7 рабочих дней с момента составления протокола. Это изменение вступает в силу с 1 августа 2024 года. том, когда начнется проверка автомобиле, Департамент охраны окружающей среды информирует в отдельном порядке, пишет портал madeinvilnius.lt.