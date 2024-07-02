Удостоверение техосмотра загрязняющего природу автомобиля будет упразднено через неделю

Поправки были внесены в порядок 25 июня 2024 года.
Техосмотр будет упразднен, если в течение 7 рабочих дней владелец автомобиля не пройдет проверку на станции прохождения техосмотра, где могут подтвердить, что транспортное средство исправно и нормы не превышены.
Министерство охраны окружающей среды отмечает, что с начала этого года действуют новые поправки, позволяющие инспекторам охраны природы проверять выхлопы автомобилей на дорогах, а если показатели превышают норму – упразднять действие техосмотра.