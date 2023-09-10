Удивляет поведение просителей помощи в торговых центрах: точно ли не обманут, и почему я должен сталкиваться с давлением

Читательница, которая связалась с редакцией, сказала, что давно заметила у ТЦ странных людей, собирающих помощь. Они говорят, что собирают деньги для Украины, но, часто, по словам Изабеле, не могут сказать, на что пойдут вырученные деньги - на одежду, продукты или оружие.
"Иногда смотришь их реквизиты и видишь, что фонд был создан два месяца назад", – сказала женщина.
Изабеле сказала, что интересны и места сбора помощи в самих торговых центрах, у входов.
"Если я каждый день хожу в тот же магазин, то каждый день сталкиваюсь с давлением жертвовать определенным организациям. Было бы интересно знать, как такие организации управляют рисками, чтобы не надоесть людям, жертвующим деньги?", – сказала читательница.
Редакция обратилась за комментарием в Литовскую полицию. Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что нет статистики, сколько среди таких просителей мошенников, но заметил, что они действительно бывают, поэтому жители должны смотреть, кому отдают свои деньги.
"К сожалению, думаю, такие встречаются", – сказал он.
Представитель Aukok.lt Живиле Тумасоне сказала, что сталкивалась с сомнениями в связи со сборщиками помощи Украине.
"Лучше всего уделить пару минут и проверить доступную информацию об организации и инициативе – сколько времени работает организация, над чем работает, на что собирает помощь, кто ее учредители и руководители, сообщает ли организация о собранной помощи, проделанной работе, предоставляет ли годовые отчеты, не сообщалось ли о подозрениях в отношении конкретной организации или связанных с ней лицами. Если организация прозрачно и последовательно работает в своей сфере, то всю информацию вы найдете очень быстро. Если доступная информация вызывает сомнения или вообще нет информации, то рекомендую не жертвовать, выбирать для этого те организации, которые вам знакомы", – сказала она.
С тем же вопросом журналисты обратились к представителям сети Maximа. Ее представитель Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что их сеть уже много лет сотрудничает с социальными партнерами, помогает им в осуществлении их миссии и деятельность таких партнеров согласована с руководством сети.
"Сбор помощи в магазинах проводится только по установленному графику. Это делают в разное время, в разных городах. Наши партнеры уверяют, что все волонтеры регулярно проходят курсы обучения, во время которых обновляют свои знания, учатся общаться с клиентами. Волонтеры учитывают особенности клиентов, ведут себя ненавязчиво, ориентируются на тех, кто склонен беседовать", – сказала она.
По словам Тракимайте-Шяшкувене, сбор помощи волонтерами партнерских организаций проводится только внутри магазинов и лишь в редких случаях на стоянках для машин.
"Если помощь собирают за пределами магазина, то это не связано со сбором помощи социальными партнерами Maximа", – сказала она.
Представитель "SOS Детской деревни" Индре Чепулите сказала, что их волонтеры всегда ответственно выбирают места для сбора помощи, всегда получают разрешение на эту деятельность.
"О сборе помощи мы отдельно информируем в социальной сети, на своем сайте. Если человек хочет убедиться, что помощь действительно собирают наши волонтеры, он может позвонить по нашему номеру или проверить информацию на сайте", – заметила она.
Другой представитель "SOS Детской деревни" Мантас Путис сказал, что их организация никогда не собирает помощь наличными.
"Кроме того, все члены команды обучаются общению с потенциальными жертвователями, а когда человек жертвует деньги, мы всегда его благодарим, интересуемся, каким был его опыт общения с нашими волонтерами. Кроме того, мы всегда рассылаем отчеты об использовании денег и размещаем их на нашем сайте", – заметил он.