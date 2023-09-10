Удивляет поведение просителей помощи в торговых центрах: точно ли не обманут, и почему я должен сталкиваться с давлением

"Лучше всего уделить пару минут и проверить доступную информацию об организации и инициативе – сколько времени работает организация, над чем работает, на что собирает помощь, кто ее учредители и руководители, сообщает ли организация о собранной помощи, проделанной работе, предоставляет ли годовые отчеты, не сообщалось ли о подозрениях в отношении конкретной организации или связанных с ней лицами. Если организация прозрачно и последовательно работает в своей сфере, то всю информацию вы найдете очень быстро. Если доступная информация вызывает сомнения или вообще нет информации, то рекомендую не жертвовать, выбирать для этого те организации, которые вам знакомы", – сказала она.