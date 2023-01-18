Удивит не только зима: синоптики делают прогноз до конца столетия

"Наверное, каждый слышал, что климат быстро меняется. Часть людей в этом даже не сомневается, другие игнорируют этот фактор. Несмотря на это, последствия перемены климата мы наблюдаем уже сейчас: середина зимы, но, к сожалению, нет ни снега, ни морозов (и в XXI в. это уже становится нормой)", – писали синоптики.

Они представили прогноз до конца этого столетия.

"Согласно прогнозам, в Литве до конца этого столетия среднегодовая температура увеличится с нынешних 7,3°C до 8,5–10,1°C. Будет больше жарких периодов, тропических ночей, увеличится срок вегетации растений, станет еще меньше холодных дней", – отмечают специалисты.

Увеличится и общее количество осадков (на 6–15%), особенно в зимний сезон.

"Однако в теплое время года чаще будут наблюдаться засушливые периоды. Уровень Балтийского моря, вероятно, будет повышаться, повышение будет колебаться в пределах 22-35 см", – писали представители ЛГМС.