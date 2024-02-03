Удастся ли Литве избежать штрафа за уличные туалеты? Часть требований не выполнена

В некоторых муниципалитетах время словно застыло. Их жители еще пользуются уличными туалетами и колодцами.

В Вильнюсском муниципалитете в ближайшие три года планируют выделить 10 млн. евро на подключение домов к центральной канализации и водопроводу. Правда, все эти проблемы Литва должна была решить в прошлом году. Как обстоят дела сейчас – рассказала вице-министр Раминта Радавичене.

"По статистике на сегодняшний день, Литве к центральному водопроводу подключены около 82% жителей, а 18% пользуются индивидуальными системами подачи воды – колодцами и скважинами. Что касается канализации, то к ней подключены 80% жителей, а 20% пользуются уличными туалетами или индивидуальными системами", – сказала она.

Радавичене поделилась информацией о том, как Литва исправляла нарушения, на которые указала Еврокомиссия.