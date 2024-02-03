Удастся ли Литве избежать штрафа за уличные туалеты? Часть требований не выполнена

В некоторых муниципалитетах время словно застыло. Их жители еще пользуются уличными туалетами и колодцами.
В Вильнюсском муниципалитете в ближайшие три года планируют выделить 10 млн. евро на подключение домов к центральной канализации и водопроводу. Правда, все эти проблемы Литва должна была решить в прошлом году. Как обстоят дела сейчас – рассказала вице-министр Раминта Радавичене.
"По статистике на сегодняшний день, Литве к центральному водопроводу подключены около 82% жителей, а 18% пользуются индивидуальными системами подачи воды – колодцами и скважинами. Что касается канализации, то к ней подключены 80% жителей, а 20% пользуются уличными туалетами или индивидуальными системами", – сказала она.
Радавичене поделилась информацией о том, как Литва исправляла нарушения, на которые указала Еврокомиссия.
"Как известно, для устранения недочетов в этой сфере требуется много времени, поэтому не все удалось исправить, но в любом случае прогресс огромный. Во-первых, реконструировали системы в Кедайняй и уже 3 года отходы там очищают до установленного уровня, это было одно из основных нарушений. Пересмотрели также все законы, надо сказать, что сегодня осталось всего 6 проблемных муниципалитетов", – сказала она.
По словам собеседницы, и в оставшихся муниципалитетах планируют перемены.
"Проект продолжается. Кое-где остался вопрос подключения жилья к сетям, надеемся, что ЕК оценит перемены положительно", – сказала Радавичене.
По ее словам, есть надежда, что Литве удастся избежать штрафа в 200 млн. евро.
"Недочеты относительно небольшие. Мы очень надеемся, что ЕК оценит наш прогресс, поскольку существенные элементы выполнены", – сказала она.
Радавичене заметила, что не всегда жители с радостью принимают изменения.
"Ситуация в разных частях Литвы разная. Больше всего нехватка инфраструктуры ощущается в Вильнюсском регионе. Есть некоторые вопросы и к другим муниципалитетам – это Каунас, Шяуляй, Паневежис. Очень важно, чтобы у муниципалитетов были планы по расширению инфраструктуры", – сказала вице-министр.
По ее словам, то, что Вильнюс остается в числе проблемных муниципалитетов, не радует.
Она заметила, что подтянуться в этом вопросе должны Вильнюс, Каунас, Шяуляй и Паневежис.