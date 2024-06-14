Удар по рейтингу: упало доверие населения к лидеру социал-демократов Блинкявичюте

Согласно опросу, проведенному 16-25 мая, председателя самой популярной, социал-демократической, партии Литвы (СДПЛ) В. Блинкявичюте в мае положительно оценили 53% участников опроса.
Во время последних опросов в публичном поле часто обсуждался вопрос политического будущего В. Блинкявичюте. Дискуссию вызвал намек президента Гитанаса Науседы – если социал-демократам удастся победить на выборах в Сейм в октябре, он, после переизбрания, предложит председателю СДПЛ сменить Ингриду Шимоните на посту главы правительства. Однако политик, возглавившая партию на выборах в Европарламент (ЕП), не дала четкого ответа, решит ли она оставить свой пост в Брюсселе и возглавить кабинет министров.
Последний опрос также показал падение рейтинга лидера Союза демократов "Во имя Литвы“ Саулюса Сквернялиса на 10 процентных пунктов (39 проц. положительно, 50 проц. – отрицательно).
На 8 процентных пунктов упал также рейтинг бывшего министра обороны Арвидаса Анушаускаса (48 проц. положительно и 35 проц. отрицательно) и лидера Партии регионов Литвы Йонаса Пинскуса (32 проц. положительно и 36 проц. отрицательно).
Кроме того, на 6 процентных пунктов снизилась популярность еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса (46 проц. положительно и 31 проц. отрицательно), адвоката Игнаса Вегеле, претендовавшего на пост президента (34 проц. положительно и 50 проц. отрицательно), спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен (31 проц. положительно и 56 проц. отрицательно), и на 5 процентных пунктов – председателя Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунаса Карбаускиса (38 проц. положительно и 47 проц. отрицательно).
Лидеры правящей коалиции вошли в число самых непопулярных политиков
Среди наиболее непопулярных политиков в мае – два лидера правящей коалиции. Это председатель Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис (75 проц. отрицательно и 16 проц. положительно) и лидер Партии свободы Аушрине Армонайте (70 проц. отрицательно и 18 проц. положительно).
Также участвовавшие в опросе жители Литвы наиболее неблагоприятно оценили председателя Верховного Совета-Восстановительного Сейма Витаутаса Ландсбергиса (72 проц. отрицательно и 18 проц. положительно) и премьер-министра И. Шимоните (71 проц. отрицательно и 22 проц. положительно).
Между тем, среди наиболее популярных общественных деятелей по прежнему остается экс-президент В. Адамкус (78 проц. положительно, 12 проц. отрицательно) и переизбранный на пост президента Г. Науседа (73 проц. положительно, 19 проц. положительно).
Более половины респондентов положительно оценили бывшего президента Далю Грибаускайте (59 проц. положительно, 32 проц. отрицательно) и В. Блинкявичюте (53 проц. положительно, 34 проц. отрицательно).
Среди наиболее популярных общественных деятелей – инициатор кампании“ Skaidrinam“ Андрюс Тапинас, депутат А. Анушаускас, председатель партии "'Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис и еврокомиссар В. Синкявичюс.
Остальные политики и общественные деятели в этом опросе были оценены населением скорее отрицательно, чем положительно.
Опрос проводился 16-25 мая 2024 г. В ходе опроса методом личного интервью были опрошены 1027 жителей Литвы (в возрасте от 15 до 74 лет), опрос проводился в 115 точках выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте 15-74 лет. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.