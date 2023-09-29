Учителя возле здания правительства Литвы: будем бастовать столько, сколько потребуется

"Как мы и пели: "правительству – позор", потому что учитель должен быть, согласно стремлениям, престижной профессией", – заявила журналистам председатель профсоюза Вильнюсского детского сада-яслей "Аушряле" Онуте Орлаускене.
По ее словам, педагоги дошкольных учреждений требуют сократить число детей в классах и повысить зарплаты учителей на 56%.
"Наши требования такие же, как и у других учителей – сократить число детей. Второе – финансы, зарплаты", – сказала учительница Орлаускене.
Педагоги детских садов-яслей заявляют, что будут бастовать столько, сколько потребуется.
"Вся наша команда, нас 15 человек, – будем бастовать столько, сколько потребуется", – подчеркнула Орлаускене.
В пятницу была объявлена забастовка учителей, которая продлится целый месяц. Принять участие в забастовке планировали 186 образовательных учреждений и около 3000 учителей. Больше всего бастующих учреждений – в Вильнюсе, Клайпеде, Паневежисе и Алитусе.
По данным Национального агентства по образованию (НАО), в забастовке сейчас участвуют 1900 работников и 100 образовательных учреждений.