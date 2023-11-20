Учитель получает "на руки" чуть больше 1600 евро: не хочу показаться бедствующим человеком

"Печальные выходные, расстроены планы. Надеюсь, в понедельник получу деньги, но выходные испорчены", – жаловалась журналистам учитель одной паневежской школы.

Она рассказала, что работает в школе 20 лет, живет от зарплаты до зарплаты, как и большая часть коллег. По ее словам, задержка зарплаты даже на день, многое меняет.

"Я не хочу выставлять себя бедствующим человеком, но среди учителей есть такие, кто в конце месяца считают дни до зарплаты", – сказала она.

По словам учителя, раньше им выплачивали зарплату 10 числа каждого месяца. Но потом стали переводить деньги 11.

"Если 11 выпадает на выходные, то зарплату нам переводили в пятницу. В этом году 11 ноября - суббота, но в пятницу денег мы не получили. В выходные мы сидели без зарплаты", – рассказала педагог, заметив, что пока выплату зарплат осуществляла школьная бухгалтерия, таких опозданий не было, а сейчас этим занимается центр выплаты зарплат при муниципалитете.