Учитель получает "на руки" чуть больше 1600 евро: не хочу показаться бедствующим человеком

"Печальные выходные, расстроены планы. Надеюсь, в понедельник получу деньги, но выходные испорчены", – жаловалась журналистам учитель одной паневежской школы.
Она рассказала, что работает в школе 20 лет, живет от зарплаты до зарплаты, как и большая часть коллег. По ее словам, задержка зарплаты даже на день, многое меняет.
"Я не хочу выставлять себя бедствующим человеком, но среди учителей есть такие, кто в конце месяца считают дни до зарплаты", – сказала она.
По словам учителя, раньше им выплачивали зарплату 10 числа каждого месяца. Но потом стали переводить деньги 11.
"Если 11 выпадает на выходные, то зарплату нам переводили в пятницу. В этом году 11 ноября - суббота, но в пятницу денег мы не получили. В выходные мы сидели без зарплаты", – рассказала педагог, заметив, что пока выплату зарплат осуществляла школьная бухгалтерия, таких опозданий не было, а сейчас этим занимается центр выплаты зарплат при муниципалитете.
"У некоторых учителей есть кредиты, а банки снимают деньги как раз 10 числа. Если необходимой суммы на счету в этот день нет, банк считает пеню. Получается, что не по своей воле учителя портят свою репутацию, страдает их история кредитования. Поймите, в Паневежисе есть одинокие учителя, учителя, которые без супруга воспитывают детей, есть семьи, где оба супруга учителя. Не все материально живут так, что могут запросто пережить выходные, не получив зарплату", – жаловалась учитель.
Она рассказала, что учитель, работающий на полную ставку, получает "на руки" в зависимости от квалификации и стажа 850–1000 евро.
Учитель сказала, что для того, чтобы сделать ремонт дома и отдохнуть летом с детьми, она должна была работать в двух школах.
"К счастью, в этом году у меня 1,5 ставки – это максимум. "На руки" я получают больше 1600 евро. Но какой ценой! Каждый день 7 уроков, все выходные - подготовка к урокам, в рабочие после уроков – встречи с родителями, мероприятия, курсы. У меня двое малолетних детей, мне жаль их, они не видят меня", – рассказала учитель.
Директор Паневежского центра бухгалтерского учета Раса Паулаускене утверждает, что обвинения учителя безосновательны. По ее словам, еще год назад было подписано соглашение с руководством всех 49 школ города и района о том, что зарплаты платят не позже 11 числа, а авансы - 22.
"В тех случаях, когда день выплаты зарплат выпадает на выходной, зарплата выплачивается в ближайший рабочий день, но не раньше. Учителя не должны были получать зарплату 10 ноября", – сказала Паулаускене.
По ее словам, на день раньше деньги переводят перед праздниками, но и это необязательно.
"По договору мы на самом деле не опаздываем с выплатой зарплат. Никто никого не обижает, зарплату выплачивают по договору", – заметила она.