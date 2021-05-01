– До этого вы работали в Корее и Китае. Там дети часто сдают экзамены, а темы, используемые на уроках, жестко ограничены. Расскажите об этом подробнее.

– Об обучении в Китае я не могу много рассказать, я там работал лишь удаленно. А вот в Корее я жил и работал, поэтому неплохо знаком с их системой обучения. В Корее к учебе относятся серьезно.

Кроме государственных школ, там есть много частных, работают репетиторы, академии внеклассной деятельности. Детей дошкольного возраста часто водят в специальные школы, чтобы они начали учиться раньше и хорошо подготовились к школе.

Как и в Литве, чтобы попасть в престижные школы, дети в Корее должны сдать вступительные экзамены. Потом надо сдавать экзамены, чтобы попасть в престижные гимназии, а после них - в университеты. От школы зависит будущее.

В число вступительных экзаменов всегда включен тест по английскому языку и другие предметы. Родители за образование детей платят большие деньги, поэтому дети должны демонстрировать хорошие результаты. Самую высокооплачиваемую работу в Корее можно получить в таких компаниях как Samsung, Hyundai, SK Group, LG и т.д. Чтобы получить хорошую работу, часто надо отлично владеть английским.

– А какие дети в Литве?

– Дети в Литве такие же, как везде. Только чаще более светловолосые. Дошкольные учебные заведения в Литве отличаются большей свободой, чем в других местах, где я работал. Но я считаю, что детям во всем мире нужно одно и то же. Им нужно место, где их ждут, нужны люди, с которыми можно смеяться и играть. Им нравиться делать то, что их привлекает - петь, рисовать, строить, играть.

Они рассказывают о любимых песнях и исполнителях. Они любят одежду с любимыми мультяшными персонажами. Они рисуют героев своей любимой компьютерной игры. Они спорят, какой мультфильм интереснее. Они ковыряются в носу, делают ошибки и громко смеются. Иногда они плачут, если им грустно. Иногда они обижают друга. Иногда они рассеяны или скучают. Иногда гордятся собой, если удается правильно ответить на заданный вопрос. Дети постоянно меняются. Они следят за окружением и поглощают информацию. Они постоянно думают и так создают себя.

– Как дети общаются с вами? Ведь не все они владеют английским.

– Если ребенок что-то хочет сказать, он использует все знакомые ему слова, чтобы передать информацию. Часто слов у них не хватает. Тогда они обращаются за помощью к другим детям или взрослым, Используют язык жестов и тела. Они машут руками и на пальцах показывают формы и картинки. Мысль всегда можно высказать. Ведь слова - это символы. Они помогают нам быстрее высказать мысль. Но мы всегда можем сделать это иным способом. Я делаю то же самое. Все зависит от уровня моих учеников, я использую те слова, которые они понимают. Нет смысла говорить на совершенном английском, если твой слушатель его не понимает. Лучше передать мысль на понятном варианте. Когда знаний у учеников становится больше, усложняются и наши беседы.

– Что вы думаете о Каунасе?

– Мне Каунас очень нравится. Когда мы с женой приехали сюда, почувствовали себя как дома. Мне нравятся старые здания, выложенные плиткой дорожки (хотя на скейте по ним ездить неудобно), храмы Старого города. Мне нравится, что город построен у слияния двух рек. Мне нравится, что куда бы те не бежал, повсюду наткнешься на кусочек леса. Мне нравятся пляжи у озер, холмы, с которых можно кататься на лыжах.

В Каунасе мы встретили много замечательных гостеприимных людей. Женщина в соседней закусочной видит, когда у меня хорошее настроение, а когда нет, всегда спрашивает, как дела у моей жены. Однажды она даже угостила нас тортом на свой день рождения. Мы с друзьями плавали на байдарках, а в выходные устраиваем пикники с коллегами. Каунас - прекрасный город с прекрасными людьми.

– Почему вы выбрали Литву?

– Мы жаждали приключений. Мы приехали в Европу, чтобы путешествовать. Причина такой жажды путешествий - учеба моей жены. Мы искали университет, где она могла бы получить желаемую научную степень. В ходе выборов Литва победила.

– Как вы налаживаете контакт с учениками?

– Я с ними разговариваю. Это не всегда сложно. Большая часть детей хочет говорить о своей жизни. Контакт завязать помогает интерес к тому, что их увлекает. Удивительно, что дети все время говорят о Minecraft или почему им нравится жемчужный чай, Dua Lipa. Также просто выяснить это и самим. Я всего о Minecraft не знаю, но знаю достаточно, чтобы утверждать, что алмазные доспехи лучше золотых. Почему это важно? Я думаю, что для того, чтобы обратили внимание на твои слова, надо обратить внимание на то, что могут сказать они. Кроме того, приятно удивить собеседника тем, что они не ожидают от тебя услышать.

– Как провести черту между дружбой и ролью учителя?

– Быть учителем - это работа. Быть другом – это качество. Могут ли учителя и ученики быть друзьями? Думаю, да. Конечно, не всегда это возможно. Но ни тот ни другой вариант сам по себе не плох. Один из моих лучших друзей, когда-то был моим преподавателем в университете. Но хочу ли я подружиться со всеми учениками? Моя обязанность – учить их, давать знания. Для этого надо быть дружелюбным, задавать вопросы, искать ответы, узнавать детей, делиться с ними, чтобы построить доверительные отношения. Все это начинается с уважения. Надо уважать учеников, если хочешь поучить уважение от них. Так где грань? Главное - быть учителем. Это причина, по которой я работаю в школе. Но дружелюбие помогает в этом.

– Научились ли вы в Литве чему-то, что сможете использовать где-то еще?

– Я научился собирать грибы в лесу и отличать съедобные от несъедобных. Узнал, что снег бывает разным, и не из всякого снега можно слепить снеговика или снежки. Один друг научил меня красить яйца луковой шелухой. Будет приятно поделиться этими знаниями с моими племянницами. В Литве я старался учиться у людей.