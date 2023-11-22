Учитель была поражена: в школе ребенок потерял сознание, но ему никто не помог

Педагог рассказала журналистам: "Я - помощник учителя. Мы приехали с детьми из другой школы на урок плавания. К детям пришла медсестра, чтобы осмотреть их ноги и руки. В то время ей кто-то звонил, сообщил, что в школе в обморок упал ребенок. Тогда медсестра возмутилась, сказав, что за сегодня это уже третий случай и ничего не стала предпринимать. Полное равнодушие, никакой ответственности. Она не пошла помогать тому ребенку, продолжала осматривать детей. К ней подбежал тренер, спросил, есть ли у нее нашатырный спирт, а она все равно говорила свое, что ей все надоело. Я была в шоке. Мы отправляем детей в школу, а там такое".