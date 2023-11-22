Учитель была поражена: в школе ребенок потерял сознание, но ему никто не помог

Педагог рассказала журналистам: "Я - помощник учителя. Мы приехали с детьми из другой школы на урок плавания. К детям пришла медсестра, чтобы осмотреть их ноги и руки. В то время ей кто-то звонил, сообщил, что в школе в обморок упал ребенок. Тогда медсестра возмутилась, сказав, что за сегодня это уже третий случай и ничего не стала предпринимать. Полное равнодушие, никакой ответственности. Она не пошла помогать тому ребенку, продолжала осматривать детей. К ней подбежал тренер, спросил, есть ли у нее нашатырный спирт, а она все равно говорила свое, что ей все надоело. Я была в шоке. Мы отправляем детей в школу, а там такое".
Журналисты связались с медсестрой прогимназии Žemynа Зитой. Она эту информацию отрицала, сказала, что всем, кто нуждался, она оказала первую помощь.
"Я работаю в бассейне, это мое основное рабочее место. В школе есть своя медсестра, но в то время ее не было, поэтому детям помогала и я. Никто из детей не остался без помощи, всем первая помощь была оказана. В то время в бассейн пришли новые дети, я должна была их проверить. Я выполняла свою непосредственную работу. Я осмотрела один класс, пошла помогать, другой класс ждал меня в бассейне", – сказала Зита.
Она сказала, что в тот день в школе помощь потребовалась троим детям. "Один ребенок на самом деле потерял сознание. Об этом мы информировали родителей, его увезли. Второй ребенок нечаянно оторвал кусочек кожи с пальца, увидел кровь и потерял сознание, но быстро пришел в себя. Третий случай тоже не был каким-то необычным. Девочка не могла поднять руки, жаловалась на боли в мышцах. Я все сделала по правилам", – сказала медсестра.
Директор прогимназии Видмантас Вилутис подтвердил, что во вторник в школе не было их медсестры, поскольку она была на курсах. В таких случаях, по договоренности, помощь детям оказывает медсестра, работающая в бассейне.
"По моим данным, всем первая помощь была оказана, может, была какая-то задержка. Если в школу не вызывали скорую, значит, ничего серьезного не было. Я точно знаю, что помощь была оказана всем", – сказал директор.