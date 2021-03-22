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Ученый Euromonitor International Вайдотас Землис-Балявичюс, который входит в состав группы экспертов при правительстве Литвы, оценил эпидемиологическую ситуацию. По его словам, ситуация беспокоит, а 15 муниципалитетов страны, в которых проживает больше миллиона жителей, так и остались в "худшем" сценарии.
Ученый: в течение месяца Вильнюс и Вильнюсский район приблизились к худшему сценарию
© DELFI / Tomas Vinickas

В фейсбуке он написал, что в последний месяц показатель заболевших в течение 14 дней на 100 000 жителей колебался в пределах 250 случаев.

"Если сравнить ситуацию 17 февраля и 20 марта, то на большей части страны она улучшилась, а в муниципалитетах, где проживает ~40% жителей страны, ситуация ухудшилась", – писал ученый.

По словам эксперта, ситуация вызывает беспокойство и из-за распространения британского штамма.

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Землис-Балявичюс порадовался, что количество новых случаев за месяц снизилось в большинстве муниципалитетов. Из худшего сценария до сих пор не вышли 15 муниципалитетов. Он заметил, что особое беспокойство вызывает ситуация в Вильнюсе и Вильнюсском районе.

"Там живет 1/4 всех жителей Литвы, в течение месяца оба муниципалитета значительно приблизились к худшему сценарию", – заметил ученый.

Он сказал, что сложно выявить причину ухудшения ситуации в тех или иных самоуправлениях и улучшения в других.

"Хорошим объяснением было бы появление британского штамма, но данных о его распространении пока немного, поэтому на их основе нельзя делать какие-то выводы", – писал специалист.

Землис-Балявичюс отметил, что в тех муниципалитетах, где ситуация не улучшается, надо предпринимать дополнительные меры, чтобы оттуда "ситуация не перекинулась в районы с неплохими показателями".

По словам ученого, пока Национальному центру общественного здравоохранения не удается отслеживать контакты, надо проводить профилактическое тестирование, например, возвращающихся в школы, на рабочие места.

"Благодаря профилактическому тестированию ситуация сдвинется с мертвой точки", – считает эксперт.

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