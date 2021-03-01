Ученый: ситуация в Литве снова ухудшается, одних жестких ограничений недостаточно

"Неделю назад говорили, что в 4 округах наблюдается рост числа новых случаев, на этой неделе рост наблюдается в 7 округах. Это плохо. Если число новых случаев растет, значит, эпидемия возвращается, нужны новые меры по ее обузданию", – сказал ученый.

"Если нет снижения, значит есть рост. (…) Сегодня кажется, что ничего страшного нет, а через 1-2 недели, уже ситуация может изменится", – сказал Землис-Балявичюс.

"Сложно назвать одну причину роста. Мы можем наблюдать, мы видим, что люди устали. Мобильность выросла, по данным Google, больше людей, чем в декабре, ездит на работу. Но это лишь один показатель. Плюс, у нас есть британский штамм. Много причин, есть учреждения, которые должны ответить на этот вопрос", – продолжил он.

Землис-Балявичюс заметил, что важно расширять масштабы тестирования и отслеживание контактов.

"Что касается ограничений - они действовали в декабре, поскольку ситуация была настолько плохой, что общество понимало необходимость. Но сейчас ситуация не такая плохая, но она беспокоит. Однако смертность не растет, поэтому надо быть честными - сейчас ограничения не дадут такого эффекта. У нас есть другие меры – профилактическое тестирование, отслеживание контактов. Заниматься ограничениями и не приводить в порядок эти вопросы.... Нужно расширять арсенал, не цепляться только за ограничения", – сказал ученый.

Он не считает, что надо возвращать строгие ограничения, поскольку средний показатель заболеваемости за 14 дней составляет 250 случаев на 100 000 жителей, а более жесткий сценарий включается при показателе 500 случаев. Но если еженедельно этот показатель будет расти на 30-40 случаев, то не стоит ждать максимальной отметки, считает Землис-Балявичюс.

"Меня беспокоит то, что вопрос отслеживания контактов не меняется. (...) Если мы решим этот вопрос, если будут действовать другие меры, не только ограничения, тогда мы быстро вернемся к прежней жизни.

Думаю, что есть цикличность, сезонность вируса, поэтому в теплое время года мы неизбежно вернемся к другому сценарию. Когда это произойдет, посмотрим", – сказал собеседник.