Пусть и понемногу, но количество новых случаев коронавируса в Литве растет, уж говорят о четвертой волне. Землис-Балявичюс сказал, что новые данные показывают рост, но пока рано говорить, что это четвертая волна.

"Надо подождать неделю-другую. Летом в прошлом году такие колебания были. Сейчас у нас падения близкого к нулю не было. Было 19–20 случаев в день, но однозначного показателя не было. Не было так, чтобы 7 дней подряд был однозначный показатель. Как было перед третьей волной - немного снизился показатель, а потом начался рост", - сказал он, заметив, что с эпитетами спешить не стоит.

"Надо подождать. Но эти знаки беспокоят. Рост в крупных городах стопроцентный - в Вильнюсе, Каунасе, в Клайпеде меньше, но тоже большой", – сказал Земли-Балявичюс.

"Или будет снижение, или к нам пришел штамм "дельта", который быстро распространяется, что мы видели в других странах", – продолжил он.

Ученый отметил, что в последние 14 дней вирус больше распространяется среди жителей в группе 20-40 лет. При этом смерти фиксируются в группе старше 80 лет.

О том, что осенью может быть невесело, уже говорила и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она призывает жителей как можно скорее прививаться.

"Если начнет распространяться штамм "дельта", и мы не изменим показатель вакцинации, то осенью будет невесело", – считает и Землис Балявичюс.

По его словам, случаев госпитализации в Литве будет больше, чем в Великобритании, поскольку у нас привито меньше жителей старшей возрастной группы.

"Поскольку половина общества привита, я думаю, четвертая волна будет наполовину меньше, чем в прошлом году осенью. Но посмотрим. Пока осень прогнозируется невеселая", – сказал ученый.

В Литве поговаривают о возможности карантина осенью, но Землис-Балявичюс заметил, что в Великобритании, несмотря на четвертую волну, ужесточения не вводят из-за высокого уровня вакцинации.

"Почему привитые могут быть спокойны? Потому что они привиты, значит возможность осложнений значительно ниже. Вакцина - не эликсир бессмертия, привитые из группы риска могут тяжело заболеть и умереть. Но таких людей будет меньше", – сказал он.

Ученый сказал, что карантин бужен, чтобы не выли забиты больницы.

"Думаю, для этого и объявят карантин. Единственный способ его избежать – беречь себя и прививаться. Или добровольный карантин для тех, кто не хочет прививаться. Но в Литве есть люди, которые все это игнорируют, значит, болезнь будет распространяться. У нас процент привитых невелик, значит, в больницах будет много пациентов. Чтобы с этим справиться, нужен карантин. Он бывает разных уровней. Как-то надо будет ограничить контакты людей и стараться, чтобы было меньше заражений, чтобы больницы могли нормально работать", – сказал Землис-Балявичюс, заметив, что объявление карантина будет зависеть от ситуации в больницах.

"Если они не будут забиты значит, и не будет карантина", - сказал ученый.