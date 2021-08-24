Ученый призывает жителей сохранять дистанцию и не снимать маски

Об этом аналитик Euromonitor International рассказал в передаче "Утро на Delfi".

"Сейчас рост замедлился. Если посмотреть на данные за эту неделю и за прошлую, то показатели похожие. Рост новых случаев остановился, но похожая пауза была и в прошлом году. Конечно, и показатели тогда были другими, но тенденция похожая. Если помнить, что ковид интенсивнее распространяется в холодное время года, когда люди возвращаются в помещения, когда закрывают окна, то сейчас у нас налицо снижение роста, после него опять начнется рост", – сказал собеседник.

Большая часть пациентов в больницах Литвы - непривитые.

Землис-Балявичюс напомнил, что правительство представило новый анализ заболевания в последние 14 дней.

"Там ясно видно, что показатель больных непривитых на 100 000 - 500, а привитых - около 100. Значит, по грубой оценке, больных привитых в 5 раз меньше", – сказал эксперт, заметив, что эффективность вакцин доказывают и данные других стран.

"В Великобритании и в США возраст больных стал значительно моложе. В США участились случаи госпитализации детей, в августе был зафиксирован максимальный показатель за все время. А ведь обычно в августе болеет меньше людей", – констатировал он, заметив, что слишком смело заявлять, что ковид не опасен для молодых.

Землис-Балявичюс заметил также, что количество прививающихся жителей снова снизилось.

Он отметил, что сейчас есть две эпидемии - среди непривитых и среди привитых.

"Эпидемия непривитых при распространении штамма "дельта" - намного хуже, чем то, что у нас было в августе прошлого года", – констатировал эксперт.

Эпидемия привитых, по словам эксперта, отличается меньшим числом заболевшим и низким уровнем госпитализации.

"У нас будет эпидемия среди непривитых, пациенты займут больницы, а параллельно будет другая эпидемия - с меньшими последствиями", – сказал собеседник.

Землис-Балявичюс сказал, что пока рано говорить о том, придется ли ограничивать жизнь привитых жителей.

"Но беречь себя надо - это неизбежно. То же самое говорят и в других странах – мы возвращаемся к тому, что было в прошлом году. Особенно надо беречься тем, у кого есть дети школьного возраста", – подчеркнул ученый.

Уже сообщалось, что больше нельзя останавливать контактный процесс обучения, а это значит, по словам ученого, что коронавирус неизбежно будет распространяться среди школьников.

"Будет распространение среди детей. Вопрос в том - какого масштаба? В худшем случае переболеют все дети, возможно, "дельтой" переболеет вся популяция, поскольку невозможно контролировать распространение. Это нехорошо, но, скорее всего, так и будет. В лучшем случае – мы сможем снизить распространение, тогда не все переболеют", – сказал эксперт.

Он рекомендует всем - и привитым и непривитым носить маски и избегать контактов.

"Во время эпидемии заходить в помещение без маски, даже если ты привит – чрезмерный риск. Мы рискуем заболеть. Ты заболеешь, может и не попадешь в больницу, но будешь несколько дней болеть. Этот риск меньше, но он есть", – заметил Землис-Балявичюс.

"Надо готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. В ноябре мы увидим, какой будет реальная ситуация", – прибавил эксперт.