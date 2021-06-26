Индийский штамм впервые был обнаружен еще в октябре 2020 г. ВОЗ сообщает, что этот штамм в мире может стать доминирующим. Сейчас он распространен более чем в 80 странах, на прошлой неделе его обнаружили и в Литве.

Онкоиммунолог Национального онкоинститута Марюс Стрёга сказал Žinių radijаs, что в Великобритании 96-98% из новых случаев коронавируса - это штамм дельта, а в Португалии - 96%.

"Это означает, что данный штамм способен в конкурентной борьбе вытеснить альфа-штамм", – сказал специалист.

По словам ученого, если люди будут ездить в эти страны, то они неизбежно привезут индийский штамм. "В случае заболевания этим штаммом на 60% больше пациентов попадает в больницу. Пока неизвестно, как этот штамм влияет на смертность", – сказал Стрёга.

По его словам, чтобы избежать новой волны нужно прививаться.

"Согласно имеющимся данным, после двух доз Pfizer защита составляет 88%, Astra Zenecos – 67%. Что касается защиты от госпитализации, то после двух доз Pfizer – 96%, а Astra Zeneca – 92%", – сказал Стрёга.

После первой дозы защита слабее, если это Pfizer, то всего 36%, а Astra Zeneca – 30%.

"Нужны две дозы, чтобы защититься", – сказал собеседник, заметив, что важно, чтобы в организме было много антител.

"Поэтому и решают вопрос ревакцинации, и на совете мы обсуждали его. Одни эксперты считают, что надо ждать данных клинических исследований. И посмотреть, будут ли заболевать привитые и переболевшие. Я предлагаю не ждать клинических исследований и, например, привить третьей дозой через 9 месяцев после первой", – сказал Стрёга.

Он не исключает, что тогда у людей еще может быть достаточно антител.

"Но людям от этого хуже не будет", – сказал ученый.

Он заметил, что для того, чтобы этот штамм у нас не распространился, надо меньше путешествовать.

"Мой совет - как можно меньше ездить за границу, договориться, чтобы и родственники из-за границы сюда не приезжали", – призывал Стрёга, намекая на отдых в Литве.

Он заметил, что индийский штамм менее чувствителен к высокой температуре.

Стрёга сказал, что индийский штамм через два месяца станет доминирующим в Европе (до сих пор доминировал британский).

"Мы не знаем, сколько еще штаммов может прийти, может, бразильский доберется, если будут многие ездить в Южную Америку, может, африканский. (…) Единственное оружие против них - интенсивная вакцинация", – сказал Стрёга.