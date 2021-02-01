Ученый: полной свободы по сценарию В не будет

Он напомнил, что сценарий В - это сценарий достаточно жесткого карантина.

"Там нет полной свободы. Не стоит надеяться, что мы будем жить, как летом. Но в общей траектории это движение к лучшему. Будем надеяться, что понемногу сможем смягчить условия. Но это надо делать осторожно", – сказал специалист.

На прошлой неделе были дни, когда показатель заболеваемости вырос, это произошло, потому что выросли масштабы тестирования. Землис-Балявичюс сказал, что если увеличить масштабы тестирования, вырастет и показатель заболеваемости.

"Надо отметить, что масштабы тестирования сократились. На прошлой недели были два дня, когда показатель вырос. Это было связано с ростом тестирования в крупных городах. Что происходили тогда - хороший вопрос. Это лишь показывает, что чем больше тестируешь, тем больше бывает случаев. Значит, нынешний показатель, скорее, ориентационный. Если мы изменим масштабы тестирования, число случаев вырастет", – сказал ученый.

Он заметил, что количество новых случаев стабилизировалось. С 20% от общего числа количество новых случаев упало до 4%.

"Тестирование вызывает беспокойство. Но, что есть, то есть", – сказал эксперт.

По словам специалиста, гораздо легче справляться с ситуацией в небольших муниципалитетах, но можно контролировать болезнь и в крупных - нужно лишь больше ресурсов.

Напомним, что меньше всего случаев коронавируса фиксируют в Юрбаркском районе, который намеревается обратиться к правительству с просьбой ослабить условия карантина.

Землис-Балявичюс считает, что это решение приведет к дополнительному риску.

"Надо понимать, что литовские муниципалитеты тесно связаны экономической деятельностью. Откроем один, там, например, откроются парикмахерские, то, вероятно, туда поедут стричься и жители других муниципалитетов. Снова привезут вирус, и ситуация повторится", – сказал он.

"Примерно через три недели можно ослабить карантин везде. Так зачем дополнительно мучаться с одним муниципалитетом? (…) Есть и за и против такой позиции. Определиться должно правительство. Я думаю, можно взять 1-2 муниципалитета и смотреть, что там происходит. Но надо учитывать риски", – сказал ученый.

"Может, лучше сбить показатель по всей стране?" – предложил он.

Землис-Балявичюс напомнил и о таком важном факторе, как занятость больниц. Показатели заболеваемости снижаются, но ситуацию в больницах все еще нельзя назвать хорошей.

"(…) Сигналы такие, что количество случаев снижается, мы идем к сценарию В, но о послаблениях надо думать осторожно. И эти послабления надо контролировать, следить, не поспешили ли мы с ослаблением", – заметил он.