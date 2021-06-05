Эйдинтас решил написать книгу, когда увидел, что люди массово стали покидать Литву.

"За 30 лет независимости литовцев никто не преследовал, школы не закрывал, ничего никто не запрещал. И тут из свободной демократической Литвы за границу уезжает миллион жителей. И отчасти мы уже не считает ЕС заграницей, поэтому положение не кажется таким трагическим", – сказал он, подчеркнув массовость последней волны.

Историк решил сравнить эту волну с массовой волной, которая наблюдалась за много лет до этого. Например, в межвоенные годы из независимой Литвы уехали 100 000 человек, виной тому была сложная экономическая ситуация. А сейчас последняя волна еще не остановилась.

Он указал на новые направления третьей волны эмиграции – Ирландия, Испания, Норвегия.

По мнению Эйдинтаса, люди уезжали, поскольку их к этому побуждали близкие и друзья.

"С эмиграцией происходят нехорошие вещи. Я видел такое в Норвегии. Люди приезжают туда, не регистрируются, работают в сельском хозяйстве, на лесоповалах, они не застрахованы, за них не делают отчисления в пенсионные фонды, я видел такое в Норвегии. Очень жалко этих людей, их вывозят туда компании по трудоустройству. Непонятно, проверяют ли эти компании, контролируют ли их заработок?", – сказал профессор, заметив, что налицо "торговля людьми".

"Вывоз девушек для предоставления секс-услуг тоже связан с эмиграцией. Проблем много, вот я и решил написать книгу", – рассказал он.

Эйдинтас вопрошал, не слишком ли много людей уезжает из Литвы? И останется ли Литва страной, в которой говорят по-литовски.

"Надо говорить о том, что рождаемость за 30 лет снизилась в два раза (...), с 1992 года количество жителей в стране сокращается. Это ощущает экономика, культура, все сферы, особенно страдают небольшие города. Останется ли Литва страной, где говорят по-литовски? Кто-то будет населять эту территорию, но вернутся ли литовцы? Скольким надо вернуться, чтобы Литва осталась?", – вопрошал ученый.

"Меня опечалило бы, если бы через 100 лет в Литве жило всего 1,5 млн. жителей. Я мечтаю, чтобы число жителей выросло до 3,5 млн. И мы говорим о сохранении Литвы, говорящий по-литовски", – сказал Эйдинтас.

"По моим подсчетам, будет хорошо, если вернутся 200 000 литовцев", – сказал он.

Председатель правления Литовцев в Швейцарии Юрате Касперсен сказала: "Будут ли в Литве говорить по-литовски? Это большой вопрос, потому что уже сейчас в литовских школах ориентируются на уровень языка, на экзамены, на поступление в вузы, а не на то, чтобы люди учили язык. Поможет ли нам это остаться литовцами, неясно".

Почему эмигранты не интересуются происходящим в Литве, интересуется Эйдинтас.

Касперсен считает, что не надо требовать этого от них, как от каких-то должников, это отталкивает.

"Второй момент - спустя 30 лет жизни вне Литвы я вижу две причины. Во-первых, эмигрантам третьей волны было очень сложно закрепиться за границей. Они отдают на это всю свою жизнь. А когда из Литвы приходят сигналы с призывами инвестировать, поощрять туризм, потом еще и еще. Тогда думаешь, что такое эта Литва? Может, агентство по трудоустройству литовцев за границей? Надо понимать людей, которые уехали, чтобы построить себе жизнь. Да, когда они смогут, они повернутся к Литве. Но что-то от них требовать как от должников...? А думаю, это отталкивает. Второй момент – Литва не бедствует, ее не оккупировали, она должна заботиться о своих жителях, ведь в стране наблюдается серьезное разобщение", – заметила она.

По ее словам, побывавшие в Литве швейцарцы отмечают богатство городов, они не видят в них проблему неравенства. Не надо делать из этого драму?

Вице-министр иностранных дел Эгидиюс Мейлунас призвал не драматизировать ситуацию.

"Я считаю, не надо делать из этого драму. Люди уехали по разным причинам, по экономическим, по другим. Но многие возвращаются", – сказал он.

Мейлунас заверил, что власти стараются создать единую систему информирования, которая поможет соотечественникам вернуться.

"Можем поспорит, что через 100 лет, в 2121 г. в Литве будет немногим больше 4 млн. жителей", – прогнозировал он.