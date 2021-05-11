Ученый об обуздании ситуации в Литве: раньше августа ничего не будет

Землис-Балявичюс в передаче "Утро на Delfi" сказал, что видны первые признаки улучшения ситуации в Вильнюсе. Однако в другой части страны ситуация остается напряженной.

"Плохо только, что другая часть Литвы находится в неважном состоянии. Раньше Вильнюс по числу случаев был впереди всех, а сейчас передает эстафету другим. Проблема в том, что при таких показателях, стабилизация возможна нескоро. Если показатель будет падать на 20%, то до нормальной жизни еще месяц-два", – сказал ученый.

Землис-Балявичюс считает, чти ситуация в Вильнюсе улучшилась, потому что город получил немало вакцины.

"Вильнюс получил больше вакцины, плюс у нас есть сезонность. (…) На Литву, если вы заметили, больше действуют виды из-за границы. Например, ситуация в Индии сейчас очень плохая, кто-то расслабился, и снова болезнь пошла в рост. Вокруг болеет много людей. Поскольку свобода уже была, появляется осознание необходимости беречь себя. Это лишь предположение, данных у нас пока нет", – сказал ученый.

"В Вильнюсе показатель пока нельзя назвать "очень хорошим". За 14 дней 1000 случаев на 100 000 жителей, колебание в пределах 10%, это немного. Мы начинам нормально справляться с вирусом. В таком темпе, видимо, и будем жить. Не знаю, снизятся ли эти данные. Ведь сюда входят разные факторы – одни соблюдают карантин и прививаются, другие живут, как жили. Заболеваемость приходит через людей, которые убеждены, что вируса нет. Поскольку таких людей немало, уровень заболеваемости высокий", – сказал он.

Землис-Балявичюс заметил, что эпидемия показала плохую ситуацию со сбором данных. Но нынешние данные свидетельствуют о том, что все больше людей попадает в больницу.

"Мы можем сказать, что заболевают все более молодые люди, и каждые 14 дней 4 смерти фиксируют в группе 30–40 лет. Молодые люди болеют легче, их в реанимации удается спасти", – сказал ученый.

По данным на 10 мая, в Литве 1 дозой привито почти 80 000 человек.

Землис-Балявичюс удивлялся, что никто не пытается менять систему.

"Мы сейчас можем управлять эпидемией только с помощью вакцинации. Чем больше людей привьем, тем лучше. Жаль, что наши испугались стратегии увеличения сроков ревакцинации, ведь в Канаде, Финляндии, Германии показатель первой вакцины нас опережает - там выбрали стратегию увеличения срока ревакцинации. (…)", – сказал ученый.

"Мечтать о лете надо, всем нужен отдых, ведь год был сложным. Он был с ограничениями. В Испании, например, режим ЧП отменили, там уровень заболеваемости снизился. А в Литве вместо того, чтобы собраться, мы расслабились, вот и увеличилось количество случаев. Поэтому лето будет с определенными ограничениями, они будут зависеть от ситуации", – сказал собеседник.

Он считает, что число новых случаев пойдет на спад в июле-августе.

"Если мы говорим об оюле-августе, то до 6 июля мы не привьем 70% общества, н до августа успеем. Может тогда уже сможем сказать, что можно не опасаться вируса, потому что его нет. Может, так и будет, но судя по данным, раньше августа об этом говорить не сможем", – сказал ученый.