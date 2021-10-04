Ученый о серьезности ситуации: 2-3 недели назад еще была искра надежды

Аналитик Euromonitor International рассказал о последних данных в передаче "Утро на Delfi".

Он провел подсчеты на предмет возможного пика и спада волны коронавируса, предположив, что темпы останутся прежними. По его словам, чтобы вакцинация среди людей младшего возраста достигла 90%, нужно немало времени, но еще больше времени нужно для вакцинации пенсионеров.

"Подсчеты показали самые проблемные группы. Это группа 30-39 лет, им до 90% еще осталось 11 недель, а в группе 80+ - 30-40 недель, поскольку в этой группе темпы вакцинации очень медленные", – сказал ученый. Он подчеркнул, что такие подсчеты - только иллюстрация и оценка нынешних показателей.

"Падение бывает, когда снижается число людей, которые могут заболеть, когда болеть уже некому. Пока мы этого не видим. У нас налицо все признаки роста. Еще 2-3 недели назад мы могли говорить о какой-то искре надежды. Данные за прошлую неделю показали, что мы взяли серьезный разгон и останавливаться не намерены. К сожалению, пока о пике говорить рано", – сказал Землис-Балявичюс.

По его словам, высокого уровня иммунизации, если люди будут прививаться, можно добиться через 3-4 месяца, однако аналитик сказал, что это статистическая иллюстрация.

"Этот сезон, наверное, и будет последним, мы либо переболеем, либо привьемся. Сейчас по количеству больных мы видим, что ситуация ухудшается, а люди все равно не прививаются. Это значит, что ситуация станет еще хуже, только тогда появится желание вакцинироваться. Если такого желания не будет, будем ждать, когда все переболеют", – сказал аналитик.

Он прокомментировал и предложение снять все ограничения и дать людям переболеть - получить иммунитет или умереть.

"Это очень жуткое предложение, ведь государство не может с легкостью давать умирать своим гражданам. С другой стороны, есть такое пожелание со стороны части людей и оппозиционных политиков – все ослабьте, ковида нет, это не болезнь. Можно попробовать, но кто-то должен взять на себя ответственность за это, ведь будет очень высокая смертность", – заметил специалист.

Он заметил, что если так поступить, больницы какое-то время не смогут принимать пациентов, как это одно время было в Индии.

"Когда будет много смертей, начнут говорить, почему государство ничего не делает", – заметил Землис-Балявичюс.

"Очень приятно критиковать правительство, но надо понимать суть предложения. Если суть твоего предложения кроется в словах "давайте дадим всем умереть", то свободно умереть означает, что мы будем видеть эти смерти. 80 умерших за день будут лишь приятным воспоминанием – показатель будет намного выше. Мы этого хотим? Точно ли стоит давать непривитым умереть, увидеть цену свободы? Цена свободы – смерть, а когда она приходит, понимают, что цена слишком высокая", – сказал участник передачи.

Он заметил, что одна из причин высокой заболеваемости и смертности в Литве - низкий уровень вакцинации.

"Надо понять. В начале пандемии был старт, все стояли на старте, но все страны разные. Я бы сказал, что Литва встала на старт с подстреленной ногой, но во время бега взяла пистолет и еще стреляла по ногам. Добежать до финиша ей было намного труднее, чем другим странам", – сказал Землис-Балявичюс.

Но, по его словам, не надо обвинять правительство. Люди, считает он, должны думать о коллективной ответственности, а государство – о состоянии здоровья граждан.

"У наших жителей старшего поколения немало проблем с сердечными болезнями, а ковид бьет по самому слабому месту. Он показал, что у страны есть накопившиеся проблемы, которые надо решать, из-за того, что их не решают, есть запущенные болезни, нас ковид коснулся больнее, чем другие страны. Это ответственность не только правительства, но и всего общества, и нас как государства", – сказал аналитик.