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Вслед за третьей волной коронавируса, вызванной британским штаммом, идет еще один штамм, устойчивый к вакцине штамм-delta. Ученый Вайдотас Землис-Балявичюс сказал, что если мы не хотим, чтобы этот штамм испортил отпуск в августе и привел к карантину осенью, надо прививаться.
Ученый: новости неважные, осенью может быть всякое
© AFP / Scanpix

"Если не хотите карантина, а я так понимаю, его в Литве никто не хочет, идете и прививаетесь. Иначе осенью будет много всего. Пока идут очень плохие вести. Например, из Великобритании, где количество привитых больше чем у нас, а вирус все равно распространяется. Так что будем делать, когда он придет к нам? Надо пресечь этому путь", – сказал ученый в передаче "Утро на Delfi".

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Он считает, что решение жителей отложить вакцинацию на осень - плохая идея.

"Количество случаев до уровня прошлого года не снизилось (…), и у нас есть этот неприятный момент – вирус мутирует, у нас есть delta-вариант, который еще заразнее, чем британский штамм, вызвавший третью волну, тут одна доза вакцины не защитит. Нужны две дозы", – сказал Землис-Балявичюс.

Поэтому, по его словам, очень важно увеличить число людей, привитых двумя дозами.

"У нас есть месяц, если есть этот месяц. Если это Pfizer - как раз. (…) Если ты запланировал отпуск на август, и хочешь, чтобы он был хорошим, надо прививаться", – сказал ученый. По его словам, чтобы снять риск, до августа надо привить 60% населения.

"Так мы значительно сократим риск распространения варианта-delta", – заметил Землис-Балявичюс.

Он считает естественным снижение интереса к вакцинации.

"Те, кто очень хотел, привились. Сейчас, наверное, действуют хорошие новости. Поскольку количество новых случаев сокращается, говорят об отмене карантина, (…) возникает вопрос: "А зачем прививаться? Если эпидемия идет к концу, то прививка не нужна", – сказал ученый.

Однако он считает, что не были применены все возможные аргументы для привлечения всех желающих.

"Надо искать иные каналы вакцинации, более удобные для людей. Они хотят просто прийти, постоять в очереди и привиться без регистрации. Значит, так и надо делать", – сказал Землис-Балявичюс.

"Вакцинация очень важна. Чтобы осенью не потребовалось карантина, надо привить минимум 70% населения, а чтобы снизить риск - 80-90%. Значит, надо сделать так, чтобы не было возможности не прививаться. Просто едешь на озеро, чтобы пожарить шашлык, а там тебе предлагают привиться", - сказал ученый.

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