Собеседник сказал, что эта статистика еще не отражает результаты празднования Пасхи, как и последствия снятия ограничений с мобильности.

"Последствия долгих пасхальных выходных мы еще не видим. Как не видим и последствий снятия ограничений с мобильности. Рост числа новых случаев не прекращается. Возможно, в конце этого месяца мы увидим и 1500 новых случаев в день, если рост не прекратится. Единственный плюс, по сравнению со второй волной (эта уже третья), – рост медленнее", – сказал ученый.

Он сказал, что осенью число новых случаев росло почти в два раза.

"Мы спокойно и уверенно растем", – заметил эксперт.

"Наблюдается значительный рост числа новых случаев в группе молодых людей. В группе людей старшего возраста роста нет. Поскольку молодежь активнее, она передает вирус", – сказал собеседник.

Землис-Балявичюс сказал, что отмена ограничения на мобильность также может вызвать рост числа новых случаев. "Все поедут навещать родителей, дедушек и бабушек, тогда увидим рост, будет рост и среди тех, кто не успел привиться", – заметил он.

"У нас есть три округа, где уровень заболеваемости намного ниже – Клайпедский, Таурагский, Шяуляйский", – продолжил ученый.

Землис-Балявичюс сказал, что самый большой рост числа новых случаев фиксируют в трех сферах: в образовательных учреждениях, на рабочих местах и в семьях. Легче всего контролировать первые две. После отмены запрета на мобильность в семьях вирус контролировать может быть сложнее.

"Есть аргументы в пользу передачи контроля в руки самих людей, увидим, сработает ли это, будут люди сами беречь себя или нет. Через несколько недель, месяц увидим результат. Это своеобразный эксперимент. Пока нет данных, можно лишь гадать", – сказал ученый.

Он сказал, что пока будут действовать установленные требования безопасности, ситуация будет такой же стабильной.

Землис-Балявичюс сказал, что сейчас у правительства руки связаны. Если снова ужесточить требования карантина, пострадают люди, которые соблюдают действующие меры.

"Что еще можно закрыть? Все итак формально закрыто. Для общества это закрытие не будет иметь значения, ведь часть общества, которая это соблюдать не будет. Фактически закроют тех, кто все честно соблюдает. Нет смысла наказывать тех, кто соблюдает требования. Интересно, как все будет развиваться. У нас есть тестирование, которое хидо-бедно действует. Если ничего не изменится, когда-то этот вирус выдохнется. Планировать надо на случай ухудшения положения. В Вильнюсе ситуация очень плохая, в другие города она не передалась пока, в Каунасе темпы пока только набирают оборот, западный регион в ожидании. Если будет разгон, это плохо. Может, успеем до хорошей погоды и вакцинации", – сказал эксперт.