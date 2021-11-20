Ученый: для апокалиптического сценария пандемии должно произойти что-то на самом деле плохое

"Заболеваемость в группе до 20 лет значительно снизилась. В других возрастных группах тоже. Можно сказать, что локальный пик был достигнут. Сейчас наблюдается передышка", – сказал ученый, заметив, что снизились показатели положительных тестов, госпитализации и людей в реанимации.

Землис-Балявичюс сказал, что не исключено, что ситуация снова ухудшится, поскольку дети вернулись в школу.

По его мнению, ревакцинация поможет остановить распространение вируса среди привитых жителей.

Комментируя ситуацию в больницах, он сказал, что пока расслабляться нельзя.

"Цепочка "случаи-госпитализация-смерть" сохранилась. Будет меньше случаев госпитализации, снизится смертность. И этот процент останется похожим, это в основном непривитые люди. Смертность быстро не снизится. (...) Расслабляться пока нельзя", – сказал ученый.

Минздрав на минувшей неделе сообщал показатели, которые могут повлиять на введение ограничений - 215 и 240 коек в реанимации.

Землис-Балявичюс считает, что такие показатели могут быть, если "произойдет что-то на самом деле плохое", поскольку даже в худший период не было такого количества больных в реанимации.

"Это практически апокалиптический сценарий. В соответствии с нынешним сценарием – у нас есть ревакцинация, есть люди, которые прививаются третьей дозой, есть переболевшие", – сказал ученый.

"Единственный апокалиптический сценарий – появление штамма, против которого нынешняя защита будет бессильна. Тогда мы вернемся в ситуацию прошлого года, когда не было защиты. (...) Я считаю такой сценарий маловероятным", – сказал он.