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Ученые Вильнюсского университета (ВУ) создали метод тестирования на COVID-19, который наполовину сокращает время проверки, сообщил в четверг университет.
Ученые ВУ создали метод тестирования на COVID-19, наполовину сокращающий время проверки
© Shutterstock

Профессор Альгирдас Уткус сказал для пресс-релиза, что создан специальный набор детекции, который позволяет устанавливать вирусы прямо из пробы, без дополнительной ее обработки.

По его словам, сейчас во всем мире золотым стандартом при диагностике коронавируса является ПЦР-тест (ПЦР - Полимеразная цепная реакция), когда берется мазок из носоглотки и в нем ищут рибонуклеиновую кислоту (РНК) вируса.

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А. Уткус говорит, что своевременный ПЦР-тест точен, однако его результаты нужно ждать шесть часов или даже сутки, так как нужна подготовительная работа. Разработанный учеными ВУ метод может сократить время исследования наполовину.

В отличие от ПЦР-теста, на анализ берется не мазок из носоглотки, а кровь, моча или кал.

По словам профессора, если метод будет успешно действовать и "в рабочих условиях", то в марте или апреле можно будет его запатентовать и начать применение.

А. Уткус говорит, что новый метод тестирования на COVID-19, возможно, и не станет основным, но наряду с используемыми сейчас станет весьма эффективным.

Профессор говорит, что этот метод можно применять и для тестирования на другие вирусы дыхательных путей, которые циркулируют ежегодно, например, гриппа А, B.

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