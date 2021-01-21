Ученые ВУ создали метод тестирования на COVID-19, наполовину сокращающий время проверки

Профессор Альгирдас Уткус сказал для пресс-релиза, что создан специальный набор детекции, который позволяет устанавливать вирусы прямо из пробы, без дополнительной ее обработки.
По его словам, сейчас во всем мире золотым стандартом при диагностике коронавируса является ПЦР-тест (ПЦР - Полимеразная цепная реакция), когда берется мазок из носоглотки и в нем ищут рибонуклеиновую кислоту (РНК) вируса.
А. Уткус говорит, что своевременный ПЦР-тест точен, однако его результаты нужно ждать шесть часов или даже сутки, так как нужна подготовительная работа. Разработанный учеными ВУ метод может сократить время исследования наполовину.
В отличие от ПЦР-теста, на анализ берется не мазок из носоглотки, а кровь, моча или кал.
По словам профессора, если метод будет успешно действовать и "в рабочих условиях", то в марте или апреле можно будет его запатентовать и начать применение.
А. Уткус говорит, что новый метод тестирования на COVID-19, возможно, и не станет основным, но наряду с используемыми сейчас станет весьма эффективным.
Профессор говорит, что этот метод можно применять и для тестирования на другие вирусы дыхательных путей, которые циркулируют ежегодно, например, гриппа А, B.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Полиция рассказала, как будут контролировать сообщение после разрешения "социальных пузырей" (1)
20 января правительство это значит, что одинокие люди...
"Delfi Главное": Киркорову запрещен въезд в Литву - кто следующий и почему? (48)
Департамент миграции на 5 лет запретил въезд в Литву...
Литва по уровню заболевания COVID-19 – шестая в Европе (8)
Литва , по новым данным Европейского центра...
Коронавирус в Литве: 1274 новых случая, 32 человека умерли (26)
За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 1274 новых...
Президентская служба: пик второй волны коронавируса пройден, ограничения надо снимать постепенно (40)
Пик второй волны коронавируса (COVID-19) в Литве уже...