Профессор Саулюс Чаплинскас на своей странице в фейсбуке на это неделе писал, что в ближайшие пару лет, пока не сформируется надежный коллективный иммунитет, и вирус не перестанет бесконтрольно распространяться, придется мириться с определенными ограничениями.

"До появления коллективного иммунитета придется жить в новой реальности – будут определенные ограничения и новые нормы поведения: маски в закрытых помещениях, проветривание, дистанция минимум метр, тестирование, вакцинация и т.д.", – писал профессор.

По словам профессора-инфектолога Вильнюсского университета Арвидаса Амброзайтиса, карантин - только временная мера, она нужна, пока не привьют нужное количество людей. Однако маски, респираторы и соблюдение дистанции эпизодически будут использоваться.

"Маски придется носить каждую осень, соблюдать расстояние, что уже давно делают жители Японии и Кореи. Конечно, ограничения будут, но жесткий карантин уже продлиться недолго. Каждый год, когда бывал всплеск ОРВИ, эпидемиологи рекомендовали надевать маски. Но наши соотечественники не слушали совета, думали, как это будет выглядеть", – сказал собеседник.

Он предупредил – коронавирус пришел навсегда, он никуда не пропадет, но, когда у 70% общества появится иммунитет, пандемия пройдет.

"Может, каждый год придется делать прививки, может, нет, мы пока не знаем. Но я думаю, разумно каждый год во время сезонных заболеваний вспоминать о масках", – сказал инфектолог.

Он прибавил, что ежегодно, осенью или зимой, когда ситуация с коронавирусом будет обострятся, придется возвращаться к определенным ограничениям. Но они будут не такие, как сейчас.

"Сейчас действует режим ЧП. Пандемия остановится, когда 70% людей получат иммунитет. В Израиле уже привили 50% жителей. Не знаю, понадобиться ли нам на это два года, может все произойдет раньше", – сказал Амброзайтис, заметив, что круглый год маски носить не придется.

"Конечно, все откроется, будет работать, как прежде. Летом в нашей климатической зоне вирус быстро не распространяется. Вспышка может быть осенью. Сложно сказать, сколько все будет длиться, может, месяц, может два. Но носить маски придется только эпизодически", – сказал собеседник.

"Надо прививаться сейчас и не думать, что будет через 2-3 года. Вирус никуда не денется, но пандемически распространятся не будет. Могут быть вспышки, эпидемии, но не пандемия", – заметил он.

По словам профессора-инфектолога Литовского университета медицинских наук Альвидаса Лайшкониса, основная проблема в Литве - от COVID-19 привили немного людей.

В мире нет ни одной страны, где бы привили 70% населения. Поэтому пока сложно сказать, как будет вести себя вирус после вакцинации.

"Предполагают, что в Литве коронавирусом переболели 0,5 млн. жителей. Но все это на уровне догадок. Трудно сказать, как будут обстоять дела с вакцинацией", – заметил он.

Лайшконис видит одну проблему - в Литве не проверяют, у всех ли сформировался иммунитет после вакцинации.

"Самая большая проблема - нехватка вакцины. Вторая проблема - AstraZeneca пока не проводила клинические исследования в группе людей старшего возраста. Некоторые страны по этой причине отказываются прививать этой вакциной людей старшего возраста. Желание президента Литвы до 6 июля привить 70Alvydas Laiškonis населения - это больше мечта. Для ее осуществления нужна вакцина", – сказал медик.

На вопрос, одобряет ли он небольшие послабления карантина, Лайшконис ответил: "Могу сказать на личном опыте – когда я ходил в парикмахерскую, меня парикмахер принимала одного, потом проветривала помещение, все дезинфицировала. Думаю, такой бизнес должен работать, там все в порядке. Нет проблем и с маленькими магазинами. Больше проблем в крупных торговых центрах, где много людей. Уже, возможно, и неплохо было бы открыть парикмахерские и маленькие магазины. Ведь людям нужны деньги. Я не думаю, что такие послабления вызовут новую волну заболеваний. Наше общество уже привыкло к маскам и гигиене рук".