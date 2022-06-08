Ученые: азартные игры в Литве – массовое явление, однако больших проблем нет

Ученые университета им. Миколаса Рёмериса сообщили, что проведенное в 2017-2022 годах исследование развенчивает существующей в обществе миф о том, что в Литве много проблем из-за безответственного поведения игроков.

"По данным Института гигиены, в 2020 году зависимость от азартных игр была диагностирована 25 пациентам, а в 2017 году таких было 53", - сообщил профессор Гедиминас Навайтис.

"Объективные результаты снижают уровень демагогии, что в Литве существует много проблем из-за безответственного игрового поведения", - добавил он.

По данным Г. Навайтиса, всего 0,6% опрошенных могут быть причислены к имеющим зависимость игрокам - это в основном неженатые мужчины 30-39 лет, получающие более высокие доходы.

"Обобщая данные о распространении услуг, можно отметить, что с 2017 по 2022 год количество играющих в азартные игры снижалось, но росли потраченные ими суммы. Лотереи остаются самым популярным способом игры, в азартные игры играет немного людей, также увеличивается количество играющих в интернете", - добавил Г. Навайтис.

По данным за апрель 2022 года, в Литве 10,4 тыс. жителей, добровольно ограничивших себе возможность играть в азартные игры.