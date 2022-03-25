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Получившие убежище в Литве ученики последних классов из Украины смогут сдавать экзамены на аттестат зрелости и получить среднее образование в Литве, сообщило в пятницу Национальное агентство по образованию.
Ученики выпускных классов из Украины смогут сдавать экзамены на аттестат зрелости в Литве
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Прибывшие из Украины ученики последнего класса программы средней школы смогут подать просьбу о выборе и сдаче экзаменов на аттестат зрелости до 24 мая этого года.

Если просьба будет подана до 1 апреля, то прибывший ученик сможет участвовать в основной сессии экзаменов на аттестат зрелости. Если ученик подаст просьбу после 1 апреля, он будет участвовать в повторной сессии экзаменов на аттестат зрелости.

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Прибывшие из Украины ученики последнего класса программы средней школы на выбор смогут сдавать следующие государственные экзамены на аттестат зрелости: биология, география, математика, информационные технологии, физика, химия, иностранный язык (английский, французский, русский, немецкий), история, литовский язык и литература.

Им также будет создана возможность сдавать школьные экзамены (технологии и искусство), если школа, в которой они учатся, выделит руководителя и ученик сможет выполнить практическую часть экзаменов, которые уже начались.

Задания экзаменов, за исключением экзаменов по литовскому языку и литературе, иностранному языку будут переведены на украинский язык вместе с инструкциями для проведения экзаменов на аттестат зрелости. А при оценке экзаменационных работ украинских абитуриентов можно будет привлечь переводчика с украинского языка. Значит, отвечать эти ученики смогут на своем родном языке.

Администрация школы может освободить украинских учеников от экзамена по литовскому языку и литературе на аттестат зрелости. Зачет по литовскому языку и литературе им сдавать не нужно, как и всем абитуриентам, которые живут в Литве менее двух лет.

При оценке заданий по географии и истории не будет оцениваться та часть, которая связана с историей и географией Литвы.

По данным Департамента статистики, в Литве уже зарегистрировались 32 тыс. беженцев из Украины, 13,8 тыс. из них - несовершеннолетние.

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