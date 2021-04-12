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С 12 апреля ученики начальных классов в еще 4 муниципалитетах возвращаются в школу, посетители могут приходить в библиотеки и читальные замы государственных архивов.
Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos nuotr.
Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos nuotr.

В соответствии с изменениями, принятыми правительством на прошлой неделе, начальные школы могут работать в Клайпеде, Неринге, Купишкском и Утенском районе (всего в 49 муниципалитетах).

По данным Клайпедского муниципалитета, в школы без необходимости тестироваться смогут вернуться 7590 учеников начальных классов.

Правительство Литвы постановило, что смягчение карантина вводится в муниципалитетах, где показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней составляет не больше 300 случаев на 100 000 жителей (до этого показатель составлял 200 случаев). 2

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С понедельника также на улице разрешается спортивная и развлекательная деятельность. Кроме того, открываются читальные залы в библиотеках и архивах.

"Читатели с нетерпением ждут открытия читальных залов. Мы знаем, kчто электронных ресурсов людям недостаточно. Ученым необходим доступ к редким изданиям", – сказал директор Национальной библиотеки им. М.Мажвидаса Ренальдас Гудаускас.

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