Ученики каунасской гимназии устроили акцию протеста из-за встречи с кандидатом в президенты

Читатель портала информировала, что ученики развесили плакаты, на которых красным было написаны вопросы, адресованные Вайткусу.
"Почему вы здесь, а не на параде по случаю Дня победы, Вайткус? Крым – Руzzкий, Вильнюс – польский? Каковы на вкус булочки путьки?" – можно было прочитать на плакатах.
Правда, позже появились фото, на которых было видно, что эти плакаты пытались убрать, вероятно, работники хотели сделать это до приезда кандидата.
"На этих фото электорат Вайткуса срывает плакаты, развешенные детьми", – писала читатель.
Представители администрации гимназии сказали, что приезд Вайткуса в гимназию был официальным. Зал был взят в аренду через официальную систему, ею могут пользоваться все желающие. По их словам, руководство никак не может отозвать такое мероприятие.
Представители гимназии сказали, что Вайткус с детьми не общался бы.
В четверг вечером читатель портала сообщила, что встреча, несмотря на протест школьников, состоялась.
"Все состоялось. Дети подготовили разные плакаты, а эти плакаты были сорваны, встреча состоялась. Дети еще сделали так, чтобы на стене было освещение в цветах украинского флага, его отключить не сумели, поэтому встреча Вайткуса с избирателями прошла на сине-желтом фоне", – писала читатель.
Позже портал получил письмо одного ученика гимназии. Ниже приводится его текст.
"Дополнение к встрече с Вайткусом в гимназии им. Йонаса Басанавичюса. Я ученик этой школы, участвовал в организации протеста, в зале я задавал вопросы кандидату. Коротко говорил с ним и около гимназии, когда он приехал.
Я сказал, что задам ему вопросы. Когда я вблизи общался с Вайткусом, чувствовал исходящий от него сильный запах алкоголя. Или ел конфеты с ликером, или принял что-то "для смелости".
Хочу прибавить, что избиратели, которые пришли на встречу, мягко говоря были неадекватные. Когда я задавал вопросы, меня перебивали как люди из зала, так и сам Вайткус, некоторые вопросы не дали сформулировать до конца. В какой-то момент послышалась нецензурная брань "Иди ты, дурак, к***a, кто тебе вопросы написал? Грибаускайте или Шимоните?" – сообщил читатель портала, представившийся учеником гимназии.