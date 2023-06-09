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Полиция объявила войну курящим школьникам. В Кедайняе провели профилактическую акцию, во время которой задержали двоих несовершеннолетних: они курили электронные сигареты. Такие проверки около школ будут проводить чаще, полиция для контроля будет использовать дроны, пишет rinkosaikste.lt.
Specialios priemonės metu Kėdainių ugdymo įstaigų teritorijose nustatyti du pažeidėjai – elektronines cigaretes rūkę moksleiviai.
Specialios priemonės metu Kėdainių ugdymo įstaigų teritorijose nustatyti du pažeidėjai – elektronines cigaretes rūkę moksleiviai.
© Rinkos aikštė / Dimitrijus Kuprijanovas

Представитель ГКП Каунасского округа Реда Зараускене информировала, что в Кедайняе проведена акция "Наркотические и психотропные вещества в среде несовершеннолетних".

Полиция информировала, что во время акции в Кедайняе были задержаны двое несовершеннолетних, куривших электронные сигареты. Начаты два административных расследования.

Rūkančius nepilnamečius policija dabar stebi ir iš paukščio skrydžio. Pradėtas naudoti bepilotis orlaivis – dronas, su kurio pagalba iš viršaus stebimi rūkantys moksleiviai.
Rūkančius nepilnamečius policija dabar stebi ir iš paukščio skrydžio. Pradėtas naudoti bepilotis orlaivis – dronas, su kurio pagalba iš viršaus stebimi rūkantys moksleiviai.
© Rinkos aikštė / Dimitrijus Kuprijanovas

У несовершеннолетних конфискованы табачные изделия и средства для электронных сигарет. Подросткам 16-18 лет сделаны предупреждения или назначен штраф в размере 20-90 евро.

Если лицам меньше 16 лет то штраф в размере 100 евро грозит их родителям.

Весной каунасская полиция начала следить за курящими школьниками с помощью дронов. Позже этот способ начнут применят в регионах. В прошлом году в Каунасском округе за курение были наказаны 104 несовершеннолетних или их родители.

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