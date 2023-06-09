Представитель ГКП Каунасского округа Реда Зараускене информировала, что в Кедайняе проведена акция "Наркотические и психотропные вещества в среде несовершеннолетних".
Полиция информировала, что во время акции в Кедайняе были задержаны двое несовершеннолетних, куривших электронные сигареты. Начаты два административных расследования.
У несовершеннолетних конфискованы табачные изделия и средства для электронных сигарет. Подросткам 16-18 лет сделаны предупреждения или назначен штраф в размере 20-90 евро.
Если лицам меньше 16 лет то штраф в размере 100 евро грозит их родителям.
Весной каунасская полиция начала следить за курящими школьниками с помощью дронов. Позже этот способ начнут применят в регионах. В прошлом году в Каунасском округе за курение были наказаны 104 несовершеннолетних или их родители.
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