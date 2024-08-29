Учебный год в Клайпеде начнется для более чем 23 000 учащихся

Сообщается, что в рамках подготовки к новому учебному году открывается также одна новая школа – прогимназия Тауралаукиса. По данным муниципалитета, в новой школе на улице Сянвагес смогут учиться до 666 детей.

Другие образовательные учреждения портового города также начнут новый учебный обновленными. Как указано в пресс-релизе, этим летом в 22 учреждениях проводился косметический ремонт. На это было выделено 2,5 млн евро.

„В двух учреждениях на сегодняшний день идет капитальный ремонт, который требует больше времени и сил, поэтому коллективы учреждений временно будут работать в других зданиях“, –цитируются слова вице-мэра Клайпедского городского муниципалитета Альгирдаса Камараускаса.