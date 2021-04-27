По его словам, ученый год продлят на неделю, поскольку в декабре детям дали дополнительную неделю каникул.
"Точную дату каникул мы не можем назвать, школы считают сами, эти даты могут отличаться. Но большинство учеников начальных кол будут учиться до 15 июня. Если бы каникулы в декабре начались своевременно, то дети учились бы до 8-9 июня", – сказал Лукас.
По его словам, 175-дневная продолжительность учебы в начальной школе установлена законом, утвержденным в 2019 году, менять продолжительность учебного года не планируют.
Лукас заметил, что школы в июне обычно проводят разного рода занятия на улице, надеются, что благодаря смягчению карантина, смогут проводить экскурсии и спортивные праздники. Решением правительства начальная школа в прошлом году ушла на зимние каникулы раньше – с 14 декабря.
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