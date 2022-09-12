Учебный год в Литве начался у 348 тысяч учащихся – это самый большой показатель за 7 лет

По словам пресс-атташе министра образования, науки и спорта Дайнораса Лукаса, на увеличение числа школьников также повлияли украинцы, бежавшие от войны и начавшие учиться в Литве.
"По данным на 9 сентября, в общеобразовательных школах зарегистрировано 347 927 учащихся. Из них более 8 тыс. украинцев. Школьников больше, чем в 2015-2016 годах, когда обучалось 344 749 учеников", - сказал BNS Лукас.
В этом году учебный год начался в 948 общеобразовательных школах - на девять меньше, чем в прошлом году.
По данным Департамента статистики, с начала войны России в Украине в Литве обосновалось почти 65 тыс. жителей этой страны, около 18 тыс. из них - школьного возраста.
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