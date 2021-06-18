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Молодому человеку, который в среду принял участие в митинге у здания правительства, грозит наказание за разжигание розни и надругательство над флагом. Прокурор предлагает наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.
Prie Seimo „Didžiojo Šeimų gynimo maršo“ organizatoriai pradėjo trijų dienų mitingą
Prie Seimo „Didžiojo Šeimų gynimo maršo“ organizatoriai pradėjo trijų dienų mitingą
© DELFI

В пятницу прокуратура сообщила, что молодой человек признал свою вину, не противоречил ускоренному слушанию по этому делу.

Прокурор предлагает назначить ему ограничение свободы, обязать работать, учиться или зарегистрироваться в Службе занятости, а также в течение 6 месяцев отработать 50 ч. в заведениях опеки над инвалидами, пожилыми людьми и другими людьми нуждающимися в помощи. Прокурор также просит обязать нарушителя заплатить 500 евро в фонд пострадавших от преступлений.

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Прокурор Вильнюсской прокуратуры просит суд рассмотреть дело 25-летнего молодого человека в ускоренном порядке, приняв соответствующий приказ. Молодого человека обвиняют в разжигании розни по сексуальной ориентации.

Расследование было начато в среду, подозреваемого задержала полиция. Молодой человек демонстрировал флаг Литвы, на котором была надпись, разжигающая рознь в отношении группы лиц по их сексуальной ориентации.


Расследование провела полиция третьего комиссариата.

По данным расследования, безработный 25-летний мужчина в Вильнюсе пришел на митинг с триколором, на котором белой краской была нанесена надпись с оскорблениями в адрес гомосексуалистов.

Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию.

Со вторника по четверг в столице Литвы проходил трехдневным митинг организатором "Большого марша в защиту семьи". Они протестовали против семейной политики и политики в сфере здравоохранения, которую проводят правящие в Литве.

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