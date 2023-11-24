Участников форума транспортных инноваций наградили за инициативы в области "зеленого транспорта"

В номинации "Инновации" победило приложение "Последняя миля", которое использовало автономные электромобили для доставки товаров из сети магазинов Iki. Теперь несколько таких автономных электромобилей доставляют товары, купленные с помощью приложения "LastMile", в центр Вильнюса.

Как указано в сообщении группы LTG, победителем в муниципальной номинации признана администрация Друскининкайского края, которая вместе с партнером проекта UAB Kautra в этом году реализовала проект "Приобретение экологических транспортных средств в Друскининкайском крае" и, используя На средства ЕС приобретено 9 электробусов. Общая стоимость проекта составляет 2,43 миллиона долларов. евро.

"Очевидно, что у участников отрасли растут амбиции по переходу к климатически нейтральной экономике, повышению эффективности всей транспортной системы и применению инновационных решений. Поздравляю все подобные инициативы с тем, что они показывают пример новых возможностей", - министр связи Мариус Скуодис поздравил победителей конкурса в пятницу.

AB Vidaus Waterways Directorate награждено в номинации "Инициатива". В августе этого года завершился трехлетний проект - модернизация судоходного пути в Нямуну, который финансировался ЕС и госбюджетом. Участок реки длиной 200 км от Каунаса до Куршского залива стал пригоден для пассажирского, грузового и прогулочного судоходства в течение всего судоходного сезона.

Победителем в номинации "Учреждение" признан "Клайпедосский пассажирский транспорт". В этом году учреждение позволило провести Klaipėda e. Билетную карту можно использовать и для тех, кто едет в Смильтине на пароме Smiltynės perkėlos. В этом году учреждение также предложило водителям, отправляющимся на море, заранее получить информацию о бесплатных парковочных местах в Клайпеде и Неринге.

Третьим нововведением компании является внедрение единой услуги оплаты банковскими картами на сети общественного транспорта Клайпеды: городских и пригородных автобусах, маршрутных такси и водных автобусах.