Участники системы пенсионного накопления не могут отказаться от него

Стоит проверить свою страницу на сайте "Содры" и тем, кто три года назад остановил участие в пенсионном накоплении, поскольку с 1 июля 2022 г. договоры начнут снова действовать. Этот вопрос актуален и для тех, кто только в этом году начал работать.

Мантасу из Вильнюса до пенсии осталось около 30 лет. Дополнительно на пенсию он начал откладывать около 10 лет назад, заключил договор с банком, в котором брал ипотечный кредит. За это время он накопил больше 6000 евро. С 2019 г., после реформы, он отчисляет в фонд 960 евро в год. В 2023 г. эта сумма увеличится. Мантас решил отказаться от участия в системе, но понял, что уже поздно, по договору, он мог это сделать до 2019 г.

Он хотел сам инвестировать те деньги, которые отдает в фонд, надеется, что это принесет ему большую прибыль. Он интересовался и возможностью перехода в фонд III ступени, но выяснилось, что и это невозможно.

Таких, как Мнатас, в Литве могут быть тысячи людей. В 2019 г. жителям предоставили возможность отказаться от участия в накоплении, Мантас мог вернуться в "Содру" и восстановить право на полную пенсию или остановить накопление до пенсионного возраста.

По данным "Содры", в 2019 г. из реформы ушли 44 696 человек. Тех, кто вернулся в "Содру" повторно в систему накопления не включают. Однако в систему возвращают тех, кто в 2019 г. на неопределемнный срок прекратили участие в накоплении. Таких людей было почти 175 000.

С июля их вернут в систему автоматически, если до 30 июня они не откажутся от этого. По закону, если они откажутся, их еще дважды каждых три года будут приглашать в систему. Они смогут вернуться или отказаться. До сих пор отказались 113 407 человек, а 1158 самостоятельно возобновили перевод стредств в фонды.

В этом году в систему включают тех, кто начал работать в этом году и тех, кто в 2019 г. отказался от участия в системе. Их было 88 789 человек, половина из них - 48 465 0- уже отказалсь от участия в системе. 1008 самостоятельно заключили договоры. Еще 4119 заключили договоры по собственной инициативе (ранее у них не было таких соглашений). Остальные лица должны принять решение до 30 июня. Если они этого не сделают, то с 1 июля будут участниками системы и уже не смогут выйти из нее.

Это условие возмущает жителей. Глава Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене сказала, что этот насильственный механизм беспокоит.

"Если мы попадаем в систему, то на 30 лет. Откуда мне знать, каким будет мое финансовое положение через 5, 10 или 15 лет? Всякое бывает. Может быть молодой человек, который делает карьеру,он может откладывать по 30-60 евро в месяц, для него это немного. Но в семьях всякое бывает – люди лишаются работы, болеют, лишаются доходов. Им эти отчисляемые деньги могут быть нужны. Тут же у человека нет выбора. Он может быть хотел бы сделать паузу, но сейчас это возможно лишь на год", – сказала она.

Соцмин указал, что если человек лишается работы, то у него деньги в фонды не отчисляют. Также по закону человек может не делать взносы в течение года. Этот год можно брать в любое время и частями.

Чибирене сказала, что бухгалтеры замечают, что иногда люди решают не копить деньги в пенсионных фондах, но бывает уже поздно.

"Особенно огорчает, что людей лишают права выбора. Получается насилие. Государство само решает, что для человека лучше, а человек говорит: я взрослый, могу сам за себя решать", – заметила она.

Однако в законе есть несколько исключений, позволяющих выйти из системы накопления. Правда, Чибирене сказала, что ей не доводилось слышать, чтобы кому-то удалось это сделать.

По данным представителя "Содры" Малгожаты Козич, выйти из системы можно лишь в исключительном случае. Ежегодно в "Содру" с такой просьбой обращаются около 900 человек. Причины они указывают разные, но не все эти причины обоснованные. По ее словам, удовлетворяют 1/5 заявок. В основном это люди, которые пропустили сток из-за того, что долго лежали в больнице или жили за границей.

Но если человек уже участвовал в системе, а потом в силу личных причин хотел бы выйти из нее, он этого сделать не сможет.

Исключения составляют лишь такие случаи:

1) человек достигает пенсионного возраста;

2) умирает;

3) суд признает договор о пенсионном накоплении недействительным;

4) решением учреждений ЕС деньги членов парламента ЕС переводят в пенсионную систему ЕС.

Чибирене заметила, что бывают случаи, когда человек, чаще всего, молодой, даже не знает о том, что его включили в такую систему, а когда это выясняется, бывает поздно.

"Система такова, что молодого человека, который проработал, например, в кафе месяц, а через полгода его включат в систему дополнительного накопления, несмотря на то, что он уже вернулся в университет и не работает. А через год он устроится на работу, а у него 3% высчитают на пенсию", – сказала она.

Соцмин объяснил, что из системы II ступени нельзя перейти в III, поскольку это совершенно разные системы.

У Чибирене есть совет для тех, кто не знает, копить ему на пенсию или нет.

"Если вы не уверены в своем финансовом положении на ближайшие 10-20 лет, может, создадите семью, не участвуйте в системе, поскольку у вас не будет возможности выйти из нее. Если бы в законе была возможность выхода из системы, пусть с утратой какой-то части взносов, тогда я рекомендовала бы копить средства, ведь у вас был бы выбор", – сказала собеседница.

Delfi напоминает, что в начале года все работающие лица младше 40 лет включаются в систему дополнительного накопления с правом выхода из нее. Им заново предлагают такую возможность каждых 3 года до того времени, как им исполнится 40 лет.

На принятие решения человеку дают полгода, если он не хочет участвовать в системе, он должен подключиться к системе www.sodra.lt/gyventojui, и заполнить шаблонный бланк. Заявку можно подать и в отделении "Содры".

Если жители не читают сообщения на своей странице в "Содре" им присылают регистрированные письма.