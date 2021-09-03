"Я здоровый человек. Человечество тысячи лет живет с вирусами. Эти вирусы, вызывающие простудные заболевания осенью и весной – были всегда. Дети кашляли, сопливили, в советское время болели вирусными заболеваниями. Все старые люди, даже моя мама, перед смертью заболевают воспалением легких и умирают. Эта пандемия - преступление против человечества. Наше правительство и президента, которые действуют по клану Клауса Шваба, "Covid-19: Великое обнуление"... Подождите, это очень важно. Пусть эти нули, преступники... Надо вернуть. Надо вернуть Лукишкскую тюрьму и до суда сажать по одному, чтобы они не договорились между собой", – заявила Астраускайте.

"Мне предложили после статьи советника мэра Ремигиюса Шимашюса Робертаса Жукаускаса, где он напал на меня с адвокатом Кястутисом Скребисом в какой-то вокзальной... я не знаю даже.. Как назвал Скребис, забегаловке, требовал "паспорт возможностей". Официант спрашивает: "Есть у вас "паспорт возможностей"?". Говорю: "У всех людей есть возможности". Тит прибежал, давай кричать. Мы думали, какой-то бомж. А он оказывается – советник мэра", – продолжила Астраускайте и вытащила кипу бумаг, хотела зачитать комментарии после этой информации Жукаускаса в фейсбуке.

Ведущая передачи Тапинене прервала ее и сказала: "Подождите, сейчас мое слово".

На "бомжа" отреагировал и сам советник мэра. "Добрый день, я - бомж Робертас.

P.S.: очень рад решению LRT заняться реинтеграцией в общество безработных учителей. Это большой помощи не принесет, но зато всем нам доставит радость", – писал он в фейсбуке.

Несмотря на заявления других участников дискуссии - бывшего советника теперь уже экс-премьера Саулюса Сквернялиса Скирмантаса Малинаускаса, председателя Конституционного суда Дайнюса Жалимаса, что в таких условиях вести культурную дискуссию невозможно, бывшая учитель по-прежнему мешала всем, повторяя: "Хватит лгать".

Преподаватель юридического факультета ВУ Людвика Мешкаускайте заметила, что во время всей передачи она не может улучить момент для того, чтобы культурно изложить свою позицию.

"Мне очень жаль, что в такой ситуации, когда можно было бы говорить с Дайнюсом Жалимасом, используя юридические аргументы, у нас нет возможности изложить мнение. Вам придется провести другую передачу. Поскольку тут наблюдается смешение жанров. У меня нет возможности для делового обсуждения и ответа уважаемому Синкявичюсу на вопрос о том, какие он идеи выдвинул в связи с мнимым законом", – сказала юрист.

Журналисты Delfi обратились к LRT за комментарием на тему, целесообразно ли приглашать в прямой эфир людей, излагающих весьма противоречивую позицию.

"Одна из миссий общественного канала - отражение разных мнений и побуждение дискуссий между людьми, которые придерживаются разных позиций. Все видят, что сейчас в литовском обществе произошел раскол между людьми, придерживающимися разных мнений.

Согласно статистике, 20-25% общества не намерены прививаться от COVID-19, эти люди считают ограничения, введенные с "паспортом возможностей" нарушением прав. Такую большую часть общества нельзя оставлять в стороне – им надо предоставить возможность дискутировать с экспертами, высказать свои аргументы, такова цель передачи "Говорит Литва".

Митинг, который прошел и августе у парламента, показал, сколько людей критически оценивает введенные правительством ограничения. Поэтому для участия в передаче пригласили Астру-Геновайте Астраускайте, которая была официальным организатором митинга.

В передаче принимал участие депутат Дайнюс Кепянис, который является одним из активнейших критиков введенного правительством "паспорта возможностей", он также выступал на митинге 10 августа.

То, что содержание передачи вызвало дискуссии в публичном пространстве, показывает, что нам удалось нащупать нерв и желание ответить на вопрос, как, с кем, в какой форме надо или не надо говорить, возможен ли диалог в принципе", – комментировали представители LRT.