Участники митинга заполонили Вильнюс, на парковках нет свободных мест

В группе Reidas Vilniuje на фейсбуке с самого утра пользователи делились сообщениями о полиции, которая дежурит на въездах в столицу.
Водители сообщили о нескольких экипажах со стороны Неменчине. Блокпост был и на въезде в город со стороны Григишкес. Три экипажа полиции стояли на въезде со стороны Тракай и останавливали все автомобили, в которых было много людей. У них спрашивали, куда они едут.
Полиция стоит и на въезде в город на Укмергском шоссе.
В центре города заняты все паркинги, машин полно даже в самой дорогой синей зоне. Желающим попасть в центр будет сложно найти место для парковки.
О заполненности стоянок информировала и представитель компании "Услуги сообщения" Довиле Марчинскайте.
"Стоянки для машин на проспекте Гедиминаса и на ул. Т.Косцюшкос почти заполнены. На ул. Тилто места еще есть, поскольку блокирован въезд на эту улицу", – заметила Марчинскайте.
Заторы формируются и потому, что было решено закрыть несколько улиц: А.Тумено, Гинею и на проспекте Гедиминаса от Ю.Тумо-Вайжганто до А.Гоштауто, включая отрезок на ул. А.Гоштауто до заправки Circle K и ул. Тилто.
"Пассажирам напоминают, что маршруты 56 и 89 автобусов сегодня изменены, поездку надо планировать с запасом времени – возможны сбои в расписании транспорта, который курсирует в центре", – сказала Марчинскайте.
К моменту начала акции движение в городе нормализовалось. Однако надо помнить, что после окончания акции в городе снова начнутся заторы.
Прогнозируют проблемную ситуацию на ул. А.Гоштауто, Гележинё Вилко, Калварию, Укмергес, проспекте Саванорю, поэтому, если кто-то хочет сегодня покинуть город, не стоит задерживаться, чтобы не стоять в заторах.
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