Участник трагического ралли: управлявший машиной парень не виноват

Delfi напоминает, что в пятницу поздно вечером в Утене произошла трагедия – во время ралли гоночный автомобиль съехал с трассы и врезался в толпу зрителей. Погиб 21-летний молодой человек, пострадали еще 14 зрителей.
Инцидент произошел в городе в темное время суток на крутом повороте. Латвийский экипаж – Кристапс Телле и Каспарс Грива – на полном ходу съехали с трассы и врезались в стоявших зрителей.
„Что касается этого конкретного ралли – организаторы хорошо позаботились о безопасности гонщиков на участках на гравийных дорогах и в лесах. Там были отмечены все препятствия, которые могли привести к несчастью. Были отмечены камни, сучья, – сказал Delfi Дауноравичюс. – Перед каждым ралли готовят планы безопасности, отмечают сложные места, организаторы их показывают. На этом ралли план безопасности был и он утвержден. Там отмечены конкретные места.
Надо провести расследование, я не могу много комментировать. Не хочу говорить, что это ошибка организаторов, что слишком близко расставили безопасные зоны, но если автомобиль с трассы въехал в толпу, значит толпа стояла там, где разрешил стоят организатор,и организатор считал, что это безопасно“.
По его словам, устраивать ралли в городе, особенно в темное время суток - опасно.
„Организовывать гонки в городе опасно, особенно – для людей. А что значит ночь? Зрители хуже оценивают ситуацию. Ночью охранникам также сложнее контролировать людей.
Я не понимаю, зачем надо было делать двухчасовой перерыв и устраивать ралли в темноте. Если что-то делаешь, должен быть смысл. Почему ночью? Эта трагедия должна дать урок, особенно тем, кто утверждает планы безопасности, и не допускать такое, что программирует несчастье“, - сказал Дауноравичюс.
Литовская федерация автоспорта после трагедии заявила, что причина трагедии, вероятно, ошибка экипажа.
Такая позиция удивила Дауноравичюса. Он сам преодолел этот поворот во время ралли. Он напомнил, что рулон с сеном, на котором была стрелка, был сбит другими машинами, но даже, заметив поворот, тормозить там было сложно – его автомобиль задним колесом выскользнул за пределы трассы.
„Другие участники ралли сбили рулоны с сеном, а тот молодой гонщик, неопытный, видимо, на них рассчитывал. В стенограмме должно было сообщаться, что за рулонами с сеном - поворот налево. Но рулонов на месте не было. Поэтому на полной скорости он и мчался вперед.
Я не знаю, как ему сейчас жить. Думаю, федерация слишком давит на гонщиков, утверждая, что это их вина, что они съехали с трассы. Погодите, может, должен посмотреть тот, кто утвердил план безопасности? Очень некрасиво сваливать всю вину на гонщика. После того как сбили рулоны, надо было остановить гонку, поставить их на место и затем снова продолжать состязание. Это не было сделано.
Не хочется нагнетать. Мне очень жаль, что такое случилось. Но молчать нельзя. Мне до сих пор звонят и спрашивают, почему я комментирую. Неужели мы должны заклеить рты и делать вид, что ничего не случилось, и продолжать делать глупости? Если будем молчать, перемен не будет“, – считает Дауноравичюс.